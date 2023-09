Ciência revela o que comer para aumentar o tesão e chegar ao orgasmo

Cientistas iranianos descobriram que o ácido fólico presente nesses alimentos é extremamente eficaz, principalmente entre mulheres na pós-menopausa. Outros itens ricos no nutriente são ervilha, feijão, pão, ovo e vegetais folhosos.

Para chegar à conclusão, os pesquisadores estudaram 100 mulheres de meia-idade. Metade delas recebeu um suplemento de ácido fólico de 5 mg por dia durante oito semanas, enquanto outras tomaram placebo.

Segundo o médico Hedyeh Riazi, um dos responsáveis pelo estudo, as descobertas “sugerem que o ácido fólico possivelmente melhora a função sexual em mulheres na pós-menopausa”, escreveu no Journal of Sexual Medicine.