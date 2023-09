Circuito Acreano terá 3ª etapa no fim de semana com 20 duplas

Será disputada no sábado, 23, e domingo, 24, a partir das 8 horas, na quadra da UFAC, a 3ª etapa do Circuito Acreano de Vôlei de Praia. A competição terá 20 duplas, 12 no masculino e 8 no feminino.

“As disputas iniciam no sábado pela manhã e teremos grandes jogos nos dois naipes. Os melhores atletas acreanos estão confirmados no torneio”, disse o coordenador técnico da competição, Carlos Leopoldo.

15 mil reais em premiação

A Federação Acreana de Voleibol (FEAV) vai distribuir R$ 15 mil em premiação para os dois naipes.

“Vamos premiar o feminino no mesmo valor do masculino. Não faltará incentivo para os jogadores”, comentou Carlos Leopoldo.

Seleção será formada

A 3ª etapa do Circuito servirá de base para a formação das duplas acreanas, no masculino e feminino, visando a disputa do Torneio Regional, evento programado para Rio Branco nos dias 29, 30 e 1º de outubro.

“Teremos duas duplas no feminino e duas no masculino no Regional. Iremos avaliar os atletas para podermos formar as seleções”, explicou o coordenador técnico.