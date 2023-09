Clarinha Teixeira é a grande campeã do Canta Comigo Teen 4

Clarinha Teixeira é um fenômeno! A jovem se classificou para a final no quarto episódio do Canta Comigo Teen 4, ao levantar 100 jurados. Na final do reality, ela não só agradou os especialistas, ocupando o Top 3, como também conquistou o coração do público, que decidiu a vitória de Clarinha com 50,18% dos votos.

A jovem brilhou cantando Abandonada por Você, de Fafá de Belém, na quarta classificatória. Ao perceber que todos os jurados levantaram para ela, chorou de emoção e se ajoelhou em agradecimento. Mari Belém disse que sente a obra de sua mãe ser renovada quando escuta alguém homenageando Fafá.

Mas o que emocionou de verdade a participante, foi quando ela falou do professor Dimas Tadeu, que a ensinou tudo o que ela sabe sobre canto: “A gente faz festivais, se apresenta, fomos até na Palma de Ouro”, contou. Dimas apareceu no telão emocionado, e foi homenageado pela jovem.

Na final do reality, Clarinha foi a penúltima candidata a se apresentar. Ela cantou Sangrando, de Gonzaguinha, e levantou, mais uma vez, os 100 jurados do painel! A jovem foi para o primeiro lugar do Top 3 e encarou a votação do público.

Enquanto a votação rolava, ela cantou Dormi na Praça, da dupla Bruno & Marrone. Assim como encantou os especialistas, Clarinha recebeu a maioria dos votos do público, e se consagrou como campeã da quarta temporada com 50,18% dos votos. Incrível!