Colisão entre motos deixa homem ferido em Rio Branco; outro motociclista fugiu do local

O motociclista Rodrigo Matos de Souza, 27 anos, ficou ferido após um acidente na noite de terça-feira (5), na Rua Isaura Parente, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Rodrigo trafegava no sentido bairro-centro pela rua Isaura Parente, em uma motocicleta modelo Titan 160, de cor prata, quando foi surpreendido por outro motociclista ainda não identificado, que acabou colidindo contra a moto da vítima.

As duas motos bateram quase que frontalmente e Rodrigo acabou caindo no asfalto e convulsionando, tendo um corte no supercílio, uma fratura no punho direito, além de várias escoriações pelo corpo.

Populares ajudaram as vítimas e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas ambulâncias do Samu, sendo uma de suporte básico (05) e outra de suporte avançado foram enviadas. Rodrigo foi estabilizado e protocolado pela equipe de suporte básico, que solicitou apoio da unidade avançada, e depois que a vítima teve condição de ser transportada, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passará por exames mais detalhados no setor de emergência.

Ao ver que Rodrigo estava recebendo atendimento médico do Samu, o outro motociclista acabou fugindo do local.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito, também foram até o local e isolaram a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta de Rodrigo foi removida e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).