Colono morre durante derrubada de árvore no interior do Acre

O colono José da Silva Souza, morreu na tarde desta quinta-feira (13), durante uma derrubada de árvore em uma prioridade rural em um ramal no km 84 da BR-317, mais conhecida como Estrada do Pacífico, na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, José foi contratado para realizar uma derrubada de árvores em uma prioridade rural que fica no km 100 de um ramal. Em um determinado momento, o galho de uma das árvores que ele estava na copa acabou despencando na cabeça do trabalhador. Após a pancada, a vítima caiu desacordada e morreu antes de receber atendimento médico.

Com o impacto, a vítima teve uma pancada forte na cabeça, e teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssimo. Somente algumas horas após o ocorrido foi possível a chegada de equipes da Polícia Militar e dos Instituto Médico Legal (IML), onde puderam realizar o resgate do corpo após coleta de informações no local.

A Polícia Militar também realizou uma fiscalização e conseguiu apreender um motosserra, por estar sem documentos e os proprietários estava sem autorização de desmatamento.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML), resgataram o corpo e com a ajuda de populares, levaram até o Rabecão. Em seguida, a viatura do IML se deslocou para Rio Branco, onde o corpo vai passar por exames cadavéricos.

O proprietário da terra foi autuado e terá que comparecer na Delegacia de Polícia Civil para dar esclarecimentos sobre o caso.