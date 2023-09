Colono morre vítima de descarga elétrica na zona rural de Rio Branco

O trabalhador rural Rogério da Silva Xavier, de 32 anos, morreu vítima de descarga elétrica no início da desta segunda-feira (11), enquanto tentava tirar um fio do pasto de uma propriedade rural que fica localizado no km 30 do Ramal Caipora, na região da Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Rogério estava auxiliando em tarefas na propriedade rural de seu tio quando decidiu remover um fio que, aparentemente, não estava energizado. No entanto, ao puxar a fiação, o cabo acabou entrando em contato com fios energizados que estavam soltos no pasto, resultando em uma descarga elétrica fatal.

Desesperados com a situação, os familiares de Rogério imediatamente o colocaram em uma caminhonete modelo Triton, de cor prata, com a placa NAC-6B23, e tentaram chegar à cidade em busca de ajuda médica. Solicitaram apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prontamente enviou uma ambulância de suporte básico (08) para prestar os primeiros atendimentos. Além disso, uma ambulância de suporte avançado também foi acionada na tentativa de salvar a vida do trabalhador. No entanto, a equipe médica não conseguiu reverter a situação, e Rogério veio a óbito ainda dentro da caminhonete. A médica presente na equipe do Samu apenas pôde atestar a morte da vítima.

A Polícia Militar prontamente isolou a área onde a caminhonete com o corpo de Rogério estava estacionada, a fim de permitir que a perícia realizasse seu trabalho investigativo. Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo da vítima foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde serão realizados exames cadavéricos.

Um boletim informativo de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar e entregue à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde os familiares também compareceram para formalizar um boletim de ocorrência a fim de liberar o corpo de Rogério para os procedimentos fúnebres.