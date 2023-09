Com 6 horas de Open Bar, Cervejaria Altaneira promove 2º edição da Acretoberfest

O chopp mais acreano, a cervejaria Altaneira, promove a 2º edição do maior festival de chopp do estado, a Acretoberfest. Inspirada na Oktoberfest, que é de tradição alemã, o evento reúne os amantes de chopp, acompanhado de muita costela de chão e diversão. A 2º edição da festa traz ainda canecas e tirantes personalizados e exclusivos para os amantes de um bom chopp.

O festival, que acontecerá no Afa Jardim, no dia 21 de outubro, contará com diversos pontos de chopp espalhados pelo local da festa. Além disso, são 6 horas de Open Bar e Open Food, a partir das 17h.

Os pontos de vendas são as unidades da Jupará, no Via Verde Shopping, Galeria Center Ville e na Via Verde, além da Casa do Cavalo, Exciter Motors e bilheterias digitais nas redes sociais da Acretoberfest e Altaneira. Para acompanhar o bom churrasco e chopp, já são confirmadas três atrações: Alamo Kario, Cau Bartholo e Jadson Santos.