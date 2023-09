Com diversos produtos, Casa do Artesão movimenta vendas no Festival da Farinha 

O Festival da Farinha tem apresentado grande movimentação de público em suas duas primeiras noites (27 e 28). Um dos locais que tem feito sucesso durante o evento é a Casa do Artesão, que reúne empreendedores de diversas áreas.

No espaço estão expostos produtos de vários materiais e utilidades, todos feitos de forma artesanal por empreendedores locais. Produtos estes que têm chamado a atenção das pessoas que passam pelo espaço.

Entre eles, os itens presentes no espaço da artesã Vângela Costa, de 48, que contou que as vendas, já nesses dois primeiros dias, têm superado as expectativas. “A movimentação tem sido muito grande, graças a Deus as pessoas tem parado bastante aqui” disse.

Vângela trouxe para o festival, vários produtos feitos da madeira, como colheres, pilão, tábuas de cortar carne, suporte para panelas, dentre outros.

Na casa do Artesão é possível encontrar, ainda, uma diversidade de produtos, como vasos de planta, instrumentos musicais feitos de PVC, guardanapos bordados, colheres de pau, marchetaria, cordões, pulseira e demais acessórios.