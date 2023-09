Com mais de 90 mil atendimentos, DPE registra aumento da procura por serviços no Acre

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) ultrapassou os 90 mil atendimentos este ano, que em comparação com o mesmo período do ano passado, demonstra um aumento de 12,3% na procura pelos serviços ofertados. No site da instituição, defensoria.ac.def.br, é possível acompanhar os dados de atendimentos em tempo real. A ferramenta de transparência foi disponibilizada a partir do segundo semestre deste ano.

Os dados analisados correspondem ao período de 1º de janeiro até 15 de setembro dos anos de 2022 e 2023. No ano de 2022, foram realizados 80.234 atendimentos. Já em 2023, este número já ultrapassa 90,2 mil.

Com 84,1% dos atendimentos no formato presencial e 15,9% de modo virtual em 2023, é possível conferir e acompanhar no site da DPE/AC as demais especificações, como a Unidade Defensorial desejada, a data, a porcentagem por categoria e área de atuação divididas em Cível, Criminal, Diligências e Família. Somente na capital, Rio Branco, foram 55,4 mil atendimentos, seguido por Cruzeiro do Sul (5.754) e Senador Guiomard (4.139).

As principais procuras este ano foram por: consultas processuais, ações criminais, de alimentos, de guarda, investigação de paternidade, divórcio litigioso, acompanhamento processual, análise de processo, andamento de processos, andamento processual cível, andamento processual criminal e cumprimento de sentença/penhora.

“Consideramos importante manter a transparência com a procura pelos serviços. Houve um aumento considerável na quantidade de atendimentos realizados pela Defensoria Pública, e estamos cada vez mais dispostos a receber nosso público assistido, além de expandir para os municípios do interior com novas unidades, atuando ainda, com os programas Defensoria Itinerante, Rhuamm e Defensores do Futuro, sempre buscando alcançar a população hipossuficiente que mais precisa”, disse a defensora pública-geral, Simone Santiago.