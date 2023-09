Com ofertas imperdíveis, 2º Mega Feirão da Agroboi é sucesso de vendas em Rio Branco

A Agroboi, uma loja de material de construção tradicional na capital acreana, promove 2º Mega Feirão com ofertas imperdíveis, nesta sexta-feira (29) e sábado (30). A ação acontece na loja da Avenida Ceará, em Rio Branco.

Segundo um dos gerentes de vendas da Agroboi, Sérgio Roberto, a edição deste final de semana, aconteceu pois a primeira edição foi um sucesso. “A primeira edição serviu para muita gente e para nós termos essa experiência, mas o diferencial dela, é a variedade de produtos. Nós temos muitos produtos que estão em ofertas, pois o material de construção começa do básico, até o acabamento e esse Mega Feirão tem esse diferencial, além disso, temos o maior show room de iluminação da cidade e uma linha de camping”, explicou.

Sergio lembrou ainda que todas as filiais estarão fechadas durante o Mega Feirão, que acontece apenas na loja da Avenida Ceará, das 8h às 18h. “Além do diferencial na variedade de produtos, outro destaque é o parcelamento disponível na loja, com a política de crédito oferecida pela Agroboi. Nós temos um cartão de crédito que dá total apoio para o cliente fazer o parcelamento em diversas vezes”, disse. Para fazer o cartão de crédito da Agroboi, o cliente precisa levar a identidade e CPF para fazer a análise de crédito para liberação do cartão.

Dentre os produtos com oferta, estão itens de iluminação, bombas, pisos, revestimentos, acessórios, chuveiros, toda linha de hidráulica, tubulações, caixa d’água, lavadoras automáticas, embutidos de LED e muitos outros itens.

Para Vitor Lameira, arquiteto e cliente da loja, as ofertas valem a pena. “Estou aproveitando tudo o que posso, porque além de cliente, sou arquiteto, então estou aproveitando tanto para os meus clientes, como para minha casa que estou reformando”, disse.

Vitor explicou que está aproveitando e vendo todos os itens para os clientes e convidou todos para aproveitar as ofertas. “A gente está procurando aqui para adiantar o trabalho deles, mas fiz o convite para todos”, explica.

Nesta sexta-feira (29), a Agroboi esteve com a loja cheia durante todo o dia com diversos clientes aproveitando as ofertas.

Confira fotos: