Com palestra online e gratuita sobre games, Gamecon Talks chega ao Acre; inscrições abertas

Nos próximos dias, Rio Branco se tornará palco de um encontro que visa debater sobre o universo de games no cenário nacional e mundial entre os dias 20 e 22 de setembro. O Gamecon Talks vai promover palestras e encontros sobre geração de novos negócios no mundo dos games.

O evento vai reunir especialistas, estudantes, startups, gamers, gestores públicos, investidores, entusiastas, influenciadores e empreendedores do setor de games, famílias e representantes do governo.

Para iniciar a programação, a Gamecon Talks promove um “esquenta”, com uma palestra virtual com o título “Videogames e Jornalismo: como cobrir e comunicar o universo dos games”, com o palestrante e CEO de uma agência de comunicação especializada em games, Théo Avezedo.

SAIBA MAIS: Conheça Theo Azevedo, da Theogames, palestrante do Gamecon Talks no Acre

A palestra acontece nesta terça-feira (12) e conta também com o lançamento da iniciativa colaborativa “Agência de Notícias Collab Gamecon Acre”, às 10h. As inscrições podem ser feitas através do link Sympla.

A iniciativa é promovida pelo Instituto de Gestão, Avaliação e Pesquisa Aplicada em Ciência, Tecnologia e Inovação (Instituto Sapien) e o governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict).

A Universidade Federal do Acre (Ufac), a Federação da Industria do Estado do Acre (Fieac), o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, Sebrae, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Theogames e o Acelera Lab são parceiros do evento.