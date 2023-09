Com prêmio de R$ 50 mil, Atacadão do Celular lança primeira copa de futebol amador

O Atacadão do Celular fez um super lançamento para os amantes de futebol: A Copa Atacadão do Celular para futebol amador no Acre. Com a maior premiação da história, o Atacadão do Celular vai premiar com R$ 50 mil reais o time vencedor.

Quem garantir uma boa colocação na classificação final também ganhará uma premiação em dinheiro: o 2º lugar ganhará R$ 10 mil e o 3º lugar vai receber R$ 5 mil.

Como requisito para participar, cada equipe deverá ter uma representante feminina, como musa. A mais bela será eleita pelo público e ganhará R$ 2 mil.

A grande final será disputada no Estádio Arena da Floresta. As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (11). Serão 64 equipes e o valor da inscrição será de R$1.500. Para mais informações, basta entrar em contato com o número (68) 98427-5258.