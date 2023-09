Com produtos feitos de forma artesanal, Cafeteria Geagá é referência em Cruzeiro do Sul

Com uma história de amor pela cozinha que atravessa gerações, a Geagá Cafeteria oferece um cardápio completo, que dispõe de uma infinidade de itens, entre doces e salgados, além de dois ambientes aconchegantes, localizados em Cruzeiro do Sul, para melhor receber os clientes.

A proprietária do estabelecimento, Renata Marinho, que com sua mãe na cozinha, Magda Raquel, fazem da Geagá um sucesso na cidade, conta que a paixão pela cozinha veio de seus bisavós.

“Temos uma família que carrega o prazer de cozinhar, desde meus bisavós. Aprendizados e exigência com padrão, qualidade e sabor que foram passados com muito carinho pelos mais velhos até chegar em nós. A Geagá é a materialização dessa história”, revela.

Com seus produtos feitos de forma padronizada e artesanal, a cafeteria tem conquistado a população cruzeirense e se tornado uma referência do ramo no município.

A história da Geagá começou lá em 2014, quando a família decidiu abrir o negócio. Segundo Renata, o que torna a cafeteria tão especial é a busca por manter o padrão e a qualidade dos produtos ao longo dos anos.

“Meus clientes sempre dizem que o primeiro bolo de chocolate que comeram em 2014, quando comem agora é o mesmo sabor. Manter esse padrão e qualidade é o nosso diferencial”, ressalta.

A Geagá conta com dois espaços bem localizados para atender melhor os clientes, uma das unidades se encontra na Rua Djalma Dutra, no Centro de Cruzeiro do Sul, e a outra fica na Rua Copacabana, bairro Floresta.