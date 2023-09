Com protestos, Avenida Ceará tem trechos bloqueados e causa trânsito na capital

Os familiares de dententos de presídio de Rio Branco realizaram protestos na manhã desta segunda-feira (11). Reivindicando direitos e pedindo retorno das vítimas, os familiares ocuparam a praça em frente ao Palácio Rio Branco, em seguida fecharam a Ponte Coronel Sebastião Dantas, conhecida como Ponte de Concreto, e se dirigiram à Avenida Ceará, também no Centro da capital.

O cruzamento da Rua Marechal Deodoro com a Avenida Ceará está fechado pelos familiares dos detentos, impedindo que veículos passem pelo local. Outro trecho que está fechado é na Rua Rui Barbosa, próximo ao antigo Mira Shopping.

O grupo pede melhorias no setor penitenciário, como o retorno das visitas íntimas, suspensas na última semana pelo Iapen. Os manifestantes também pedem uma melhor alimentação para os presos. Além disso, eles alegam que após a rebelião que matou 5 detentos no mês de julho, no Presídio Antônio Amaro, o Iapen não entrega mais aos presos os produtos de higiene comprados pelos familiares.