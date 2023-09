Com vagas ilimitadas, Polícia Civil emite nova carteira de identidade na ExpoAcre Juruá

Além de ser um evento com grandes atrações de entretenimento, a ExpoAcre Juruá também é um local de acesso à serviços públicos essenciais. Entre eles, a emissão da Nova Carteira de Identidade, por meio do ônibus da Polícia Civil do Acre.

Sem limitação no número de vagas, o Instituto de Identificação emite o documento das 19h às 22h, até o último dia da feira, no domingo (3).

O coordenador do órgão em Cruzeiro do Sul, Jonas Oliveira, explica que o novo modelo da carteira de identidade é um documento nacional, que pode englobar vários outros documentos, em um só registro geral.

“Para a primeira via, basta trazer o CPF, que agora é obrigatório, além da certidão de nascimento ou casamento”.

Os atendimentos são feitos com RG com numeração 000.001 – 232.296, isento a partir de 01/08/2022, já o número 232.291 – 385.731, está isento a partir de 02/01/2023 e o número 385.732 – 667.292 ficará isento a partir de 02/01/2024.

O Acre foi um dos primeiros estados brasileiros a começar a emitir o novo modelo. Em Cruzeiro do Sul, além da Polícia Civil, o serviço pode ser encontrado na OCA do município. O prazo para a entrega é de 30 dias. Porém, caso haja necessidade de urgência, o Instituto de Identificação pode ajudar a agilizar o serviço.