Comida Ancestral: com indígenas acreanos, documentário estreia em plataforma pública

O documentário Comida Ancestral, de Nicole Allgranti, faz um retrato da soberania alimentar dos povos originários, como formas de cozimento e outras coisas como pesca e caça. A produção audiovisual é da Taboca Filmes e conta com a participação de representante de diferentes povos, como os Huni Kuin, das aldeias Segredo do Artesão e Água Viva da Terra Indígena Kaxinawa da Praia do Carapanã; Yawanawa das aldeias Amparo e Mutum no Rio Gregório; Nukini da Aldeia Recanto Verde do Parque Nacional da Serra do Divisor; Shanenawa de Feijó, Katukina da aldeia Tunya do Rio Gregório.

Além de apresentar a feitura dos alimentos, como peixes preparados nas mais diversas formas, caças, palmito, beiju, caldo de pequi, sopa de pimenta e caiçumas variadas, o filme contextualiza nas vozes do professor Vinya Yawanawa; do sertanista, que também assina o argumento, Antônio Batista de Macedo; e de Sônia Guajajara os problemas de saúde enfrentados pelas etnias.

Por razões como invasões de suas terras, falta de caças e a necessidade de comprar alimentos nos mercados locais, a comida atrativa do “homem branco”, que incentiva o uso de açúcar e sal refinado em excesso no dia a dia dessas cozinhas indígenas, acaba sendo a opção, mesmo que adoeça muitas pessoas.

Spcine Play

Criada em 2016, a Spcine Play é a primeira plataforma de streaming pública do Brasil. Com uma programação selecionada e gratuita, são oferecidos ao público, entre filmes e séries, títulos que podem ser acessados de qualquer lugar do Brasil através do site e do aplicativo para mobile e Smart TVs.

No catálogo da plataforma estão disponíveis raridades de grandes nomes do cinema brasileiro e títulos das principais mostras e festivais de cinema de São Paulo.

Veja o trailer: