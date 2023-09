Concurso AGU: 400 vagas previstas para área de apoio; confira

Alô, concurseiro, temos novidades! Por meio de um ofício, enviado Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a secretária-geral (Advocacia Geral da União), Clarice Calixto, confirmou a previsão de um novo concurso AGU com 400 vagas. Segundo o documento, a autorização do certame está iminente.

Desde o primeiro semestre deste ano, a AGU vem sinalizando ao Governo Federal a urgência de um novo certame, devido a quantidade de vacância na instituição.

Ao todo, segundo a AGU, são 221 postos vagos que estavam sendo redistribuído. No entanto, com a previsão de um novo certame, o órgão decidiu integrar as vagas ao total de 400 oportunidade que serão ofertadas para o quadro de servidores administrativos no próximo edital.

Confira o óficio:

Concurso AGU: situação “grave”

Em maio, a AGU enviou ao MGI a solicitação de autorização para um novo concurso com 2.300 vagas. De acordo com a nota técnica da instituição, as oportunidades seriam segmentadas entre os seguintes cargos:

Analista Técnico Administrativo: 2.100 vagas;

Analista em Tecnologia da Informação: 200 vagas.

Sem concurso desde 2017, o Ofício, enviado em maio, lembra que a AGU recebeu apenas 112 novos servidores, o que, para o órgão, é especialmente grave quando observado o quadro técnico atual, composto por 70% de pessoas requisitadas, com remuneração média quase duas vezes superior à média recebida pelos servidores do quadro próprio.

O texto alerta que 27% da força de trabalho técnica total (somando servidores do quadro próprio e

terceirizados) é de empregados requisitados de uma única empresa, a Infraero, que está com Plano de Demissão Voluntária – PDV aberto até 31 de agosto.

Neste sentido, a AGU adverte que o risco enfrentado na gestão de pessoas é bastante significativo já que, apenas em junho de 2023, 23 requisitados da INFRAERO se desligaram da AGU porque aderiram ao referido PDV.

Ainda segundo o documento, dados dão conta de que 36% dos servidores têm mais de 50 anos de idade, e com isso, estão cada vez mais próximos da aposentadoria.

Resumo do concurso AGU

Situação: novo edital solicitado

Vagas: 400 solicitadas

Cargos:

Analista Técnico Administrativo

Analista em Tecnologia da Informação

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: R$ 6.761,72

