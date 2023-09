Concurso AGU: MGI autoriza certame com 400 vagas; confira os detalhes!

Saiu! Nesta quarta-feira, 27 de setembro, a Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, publicou no Diário Oficial da União (DOU) a autorização do concurso AGU (Advocacia-Geral da União).

Ao todo, serão ofertadas 400 vagas de nível superior de formação em diversas áreas. Confira o quadro de vagas:

Com a autorização do MGI publicada, o órgão tem até 180 dias para publicar o edital. O prazo terminará em março de 2024.

Concurso AGU: salários

De acordo com a tabela de remunerações e proventos do Governo Federal, a remuneração inicial para servidores do quadro de pessoal da AGU, com nível superior de formação, será de R$ 7.614,12. O valor, é a soma do vencimento básico e das seguintes gratificações:

GEATA – Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo – Valores estabelecidos

GDAA – Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU

Ao fim da carreira, o salário poderá chegar a R$ 10.660,60. Confira a tabela abaixo:

Dentre as vagas ofertadas, três delas são para médicos. A remuneração para este cargo dependerá da carga horária semanal que poderá ser de 20 horas ou 40 horas.

Conforme indica a tabela de remunerações, o salário inicial para os médicos com carga horária de 20 horas semanais será de R$ 6.054,12. Já os servidores com 40 horas semanais, receberão o valor de R$ 9.082,02.

É importante ressaltar que a estes valores já está incluso a Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União (GDM-AGU).

Confira as tabelas:

Panorama do Concurso AGU

O certame mais recente para provimento de servidores na AGU teve edital publicado em 2018, pela banca Idecan. Na ocasião, foram ofertadas 100 oportunidades para Técnicos e Analistas, em diversas áreas de especialidade.

Em relação à remuneração, os salários iniciais dos aprovados variaram entre R$ 4.175,95 (nível médio) e R$ 6.203,34 (nível superior).

Vale lembrar que, em junho de 2023, a AGU solicitou ao MGI autorização para um novo concurso. O pedido foi para o provimento de 2.300 vagas.

De acordo com a nota técnica da instituição, as oportunidades seriam segmentadas entre os seguintes cargos:

Analista Técnico Administrativo: 2.100 vagas;

Analista em Tecnologia da Informação: 200 vagas.

Resumo do concurso AGU

Situação: concurso autorizado

Vagas: 400

Cargos: diversos

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: até R$ 10.660,60

Último edital