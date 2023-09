Concurso Anatel: saiba o que faz um Especialista

O concurso Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) está com a comissão formada e o edital pode sair ainda neste ano. São 50 vagas autorizadas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, que exige nível superior completo.

Nesta matéria, confira as atribuições do cargo, que possui salários iniciais a partir de R$ 16 mil:

O que faz um Especialista

De acordo com a lei 10.871 de 20 de maio de 2004, que regulamenta as carreiras da Anatel, o Especialista em Regulação de Serviços Públicos tem as atribuições voltadas às atividades de:

especializadas de regulação,

inspeção,

fiscalização e

controle da prestação de serviços públicos e de exploração de mercados nas áreas de telecomunicações, bem como à implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades;

Além disso, a carreira também possui algumas atribuições específicas, como:

I – formulação e avaliação de planos, programas e projetos relativos às atividades de regulação;

II – elaboração de normas para regulação do mercado;

III – planejamento e coordenação de ações de fiscalização de alta complexidade;

IV – gerenciamento, coordenação e orientação de equipes de pesquisa e de planejamento de cenários estratégicos;

V – gestão de informações de mercado de caráter sigiloso; e

VI – execução de outras atividades finalísticas inerentes ao exercício da competência das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras de que trata esta Lei.

Conforme divulgado pelo governo federal, a remuneração inicial do aprovado será de R$ 16.413,35 (o valor já está com o 9% de reajuste concedido pelo governo federal). Ao final da carreira, a remuneração poderá chegar a R$ 22.929,74.

Resumo do concurso Anatel

Situação: comissão formada

Cargos: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações

Vagas: 50

Escolaridade: nível superior

Salários: iniciais: R$ 16.413,35

Link do último edital