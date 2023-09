Concurso Câmara dos Deputados: editais de retificação são publicados; confira

Atenção, pessoal! Os editais de retificação do Concurso Câmara dos Deputados foram divulgados nesta quinta-feira (28). A fim de aperfeiçoar os textos já publicados, os documentos fazem uma série de correções nos editais referentes as seguintes carreiras:

Contador, informática legislativa e técnico em material e patrimônio (edital 1),

Assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico (edital 2);

Técnica legislativa (edital 3);

Consultores (edital 4).

Concurso Câmara dos Deputados: edital 1

Com relação ao edital 1, dentre as principais alterações expostas, têm-se as seguintes:

Onde lê-se:

Deve-se ler:

Na seção 16 do Concurso Câmara dos Deputados, na parte de HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO, onde lê-se:

Deve-se ler:

Também houveram alterações no conteúdo programático do edital 1, conforme observa-se em:

Seção Arquitetura de Sistemas e Informação

Onde lê-se:

Leia-se:

Concurso Câmara dos Deputados: edital 2

Com relação ao edital de número 2, referente as carreiras de Assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico, foram identificadas, dentre várias alterações, algumas ligadas aos cargos e conteúdos programáticos, como nota-se em:

Onde lê-se:

Deve-se ler:

No conteúdo programático da carreira médica, onde lê-se:

Leia-se:

Concurso Câmara dos Deputados: edital 3

Com relação ao edital 3, referente ao cargo de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, observa-se alterações similares, como vemos nos seguintes trechos:

Concurso Câmara dos Deputados: edital 4

Por fim, o edital de número 4, referente aos consultores, traz uma série de alterações similares aos documentos anteriores, acrescidas das seguintes mudanças:

Para conferir, na íntegra, todas as retificações feitas no edital do Concurso Câmara dos Deputados, clique aqui!

Panorama do Concurso Câmara dos Deputados

O Concurso Câmara dos Deputados oferta 140 oportunidades de nível superior para Analista Legislativo, em diversas especialidades, com salários iniciais que chegam até R$ 34 mil.

As inscrições estão abertas no site da FGV até as 16h do dia 4 de outubro de 2023. As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 3 e 10/12.

Resumo do concurso

Banca: FGV

Cargo: Analista Legislativo (especialidades)

Vagas: 140 + CR

Escolaridade: nível superior

Salário inicial: até R$ 34.812,19

Inscrições: 28/8 a 4/10

Taxa: R$ 95,00

Provas: 3 e 10/12

Edital 1 – Contador, Informática Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio

Edital 2 – Assistente social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico

Edital 3 – Técnica Legislativa

Edital 4 – Consultorias