Concurso CNPq: banca é contratada; edital com 282 vagas pode sair

O concurso CNPq está com a banca organizadora contratada. O extrato do contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi publicado nesta sexta-feira, 8, no Diário Oficial da União.

O Cebraspe já tinha sido confirmado como banca do concurso, por dispensa de licitação no dia 16 de agosto. O próximo passo será a elaboração do cronograma e a publicação do edital, que está previsto para o mês de dezembro.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) possui a autorização para preencher 50 vagas para o cargo de analista em ciência e tecnologia. A carreira é destinada a quem tem o nível superior em qualquer área.

Segundo informações de fontes da Folha Dirigida por Qconcursos, a seleção contará com um cadastro de reserva com até 232 postos. Assim, a previsão é de que o concurso ofereça até 282 oportunidades.

As remunerações iniciais do cargo de analista são de R$5.869,48, incluindo o vencimento básico recém-reajustado pelo governo e o auxílio-alimentação de R$658.

A seleção para ingresso no CNPq será composta por provas objetivas e discursivas, aplicadas somente em Brasília, no Distrito Federal.

CNPq não participará do Concurso Nacional Unificado

O Governo Federal apresentou a proposta de realizar um Concurso Nacional Unificado (CNU). A ideia é centralizar os concursos autorizados este ano com um único dia de aplicação de provas, previsto para o início de 2024.

O Governo, inicialmente, prevê a oferta de até 7 mil vagas efetivas, conforme as autorizações que foram concedidas. Porém, a adesão ao CNU é voluntária, ou seja, cada órgão e ministério com aval para preenchimento de vagas poderá decidir sobre participar ou não da seleção unificada.

Os órgãos têm até o dia 29 de setembro para se manifestarem sobre a adesão, seguindo o cronograma do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), que está à frente da organização do CNU.

Folha Dirigida por Qconcursos entrou em contato com o CNPq para confirmar sobre a possível adesão ao Concurso Nacional Unificado. Por já estar com os preparativos avançados do seu próprio edital, o órgão não irá participar do CNU.

“O CNPq não vai participar do Concurso Nacional Unificado, tendo em vista que está em fase adiantada do fluxo processual para realização de seu concurso público”, consta em nota enviada à reportagem.

Último concurso CNPq aconteceu em 2010

As últimas provas do concurso CNPq aconteceram em 2010 sendo organizadas pelo Cebraspe. Foram ofertadas 95 vagas, sendo 46 para analistas em ciência e tecnologia e 49 para assistentes, este último de nível médio.

Os salários disponibilizados no edital de 2010 foram de R$4.549,63 (analistas) e R$2.504,68 (assistentes). Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos (analista).

A prova objetiva teve 120 questões sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Atualidades;

Conhecimentos Específicos; e

Inglês e Espanhol (somente para os candidatos ao cargo de analista).

Os aprovados nas duas avaliações, no cargo de analista, ainda passaram por uma prova de títulos.

