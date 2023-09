Concurso Detran AC: 100 vagas anunciadas! Saiba mais!

O concurso Detran AC pode ter edital publicado em breve. O Departamento Estadual de Trânsito do Acre deve ofertar 100 vagas para cargos de níveis médio e superior.

O anúncio foi feito pelo governador do Acre, Gladson Cameli, na manhã do dia 5 de abril. A Agência de Notícias do Acre publicou que serão oportunidades para assistente, analista, agente e examinador de trânsito, engenheiro civil, analista de sistemas e pedagogo. As vagas serão distribuídas entre as unidades da autarquia na capital e interior.

O primeiro concurso Detran Acre ocorreu em 2009. Em 2021, aconteceu um Processo Seletivo Simplificado com oferta de 67 vagas.

Concurso Detran AC: Situação Atual

14/09/2023: readequação dos requisitos para provimentos de cargos

05/04/2023: governador anuncia 100 vagas

Concurso Detran AC: Cargos e Vagas

Último concurso Detran AC

Em 2009, foram ofertadas 150 vagas para cargos de nível médio e superior no concurso Detran AC. As vagas para nível médio foram para os cargos de Agentes da Autoridade de Trânsito; Examinadores de Trânsito; e Técnico Administrativo. A remuneração inicial era de R$ 768,06.

As opções para carreiras de nível superior foram as seguintes: Advogado; Analista de Sistema; Assistente Técnico; Contador; Engenheiro Civil; e Pedagogo. O salário inicial básico na época era de R$ 2.100.

A única etapa do concurso Detran AC foi a prova objetiva, composta por questões de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Para ser considerado aprovado, os candidatos precisaram alcançar, no mínimo, 50% do total de pontos do conjunto das provas objetivas e não zerar em nenhuma das disciplinas.

Em 2021, o Processo Seletivo Simplificado ofertou vagas para orientador de trânsito, técnico administrativo vistoriador e examinador de trânsito. Os candidatos foram avaliados apenas por prova objetiva.

