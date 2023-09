Concurso do INSS: convocação de 250 aprovados em 2022 é autorizada

A manhã desta terça-feira, 19 de setembro, começou com boas notícias para os aprovados no concurso INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou o pedido de convocação de 250 candidatos excedentes do edital de 2022.

Os novos servidores irão compor o quadro de pessoal para o cargo de Técnico do Seguro Social. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A decisão do MGI era algo aguardado pelo INSS, que há algum tempo solicita ao Governo Federal a autorização para contratar os servidores aprovados no último concurso público.

Concurso INSS: convocação de excedentes e novo certame

O aumento da demanda é a baixa no quadro de pessoal tem preocupado o INSS. Na última semana, Alexandre Stefanutto, presidente do INSS, comentou sobre a necessidade de contratação de execedentes do concurso INSS. Em entrevista à Folha, o presidente disse que o quadro de pessoal diminuiu drasticamente: passou de 42 mil funcionários para 18 mil.

Os aprovados no concurso de 2022 ainda estão em fase contratação, um processo burocrático e demorado. Até o momento, mil servidores foram convocados. O objetivo do INSS é contratar outros 1.800 aprovados para as vagas remanescentes.

“Nós temos a intenção, sim, de incorporá-los à casa para que façam parte dessa medida estruturante, que é você conseguir aumentar em um pouco mais de 3 mil os quadros do INSS, num contexto de aumento de quase 15% no quadro geral. Os estudos mostram que provavelmente sejam suficientes para atender a demanda, que é crescente”, avaliou o presidente.

Para além da convocação dos aprovados de 2022, a autarquia deseja realizar um novo concurso o mais breve possível. O Direção Concursos teve acesso a um documento protocolado junto ao Governo Federal onde o presidente do INSS, Alessandro Antonio Stefanutto, informa sobre o pedido de inclusão de novo concurso público para o órgão na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano.