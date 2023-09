Concurso Ibama: saiba o que mais cai em provas

O Ministério do Meio Ambiente realiza esforços para que um novo concurso Ibama seja autorizado ainda este ano. O órgão solicitou aval para 2.408 vagas de nível superior, para os cargos de analista administrativo e analista ambiental.

O último concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ocorreu em 2021 e atraiu mais de 150 mil candidatos. Caso o próximo edital siga a mesma tendência, podemos esperar um grande número de inscritos novamente.

Então se você deseja conquistar uma oportunidade no órgão, a dedicação aos estudos deve começar o quanto antes, visto que a concorrência promete ser alta. Identificar os conteúdos mais relevantes é um passo crucial para otimizar a preparação.

O que cai no concurso Ibama?

Organizada pela banca Cebraspe, a prova objetiva do último concurso Ibama foi composta de 120 questões no formato CERTO ou ERRADO, sendo 50 disciplinas de Conhecimentos básicos e 70 de Conhecimentos específicos.

Para os cargos de nível superior, que contemplou as carreiras de analista administrativo e analista ambiental, a prova de Conhecimentos básicos exigiu as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do Setor de Meio Ambiente;

Noções de Direito Ambiental;

Noções de Regulação;

Ética no Serviço Público.

A prova de conhecimentos específicos para o cargo de Analista Administrativa foi composta das seguintes disciplinas:

Administração Geral;

Administração Pública;

Administração Orçamentária, financeira e orçamento público;

Contabilidade pública;

Gestão de pessoas;

Matemática Financeira.

Enquanto a parte de Conhecimentos Específicas do cargo de Analista Ambiental, da especialidade de Licenciamento Ambiental, teve as seguintes disciplinas:

Licenciamento Ambiental Federal;

Socioeconômica Relacionada ao Licenciamento Ambiental Federal;

Infraestrutura e gestão Ambiental no Licenciamento Ambiental Federal.

A parte específica para o cargo de Analista Ambiental, da especialidade Recuperação Ambiental, monitoramento e uso sustentável da biodiversidade, controle e fiscalização, exigiu as disciplinas de:

Monitoramento, regulação, controle, fiscalização e auditoria ambiental;

Noções de Direito Penal.

Por fim, a prova de conhecimentos específicos para o cargo de Analista Ambiental, da especialidade de Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental, cobrou as seguintes disciplinas:

Língua Inglesa;

Gestão de resíduos sólidos e substâncias perigosas;

Proteção da atmosfera;

Poluição sonora;

Controle ambiental por registro;

Áreas contaminadas, remediação ambiental e dispersantes químicos;

Noções de Pedologia;

Noções de Fitossanidade;

Segurança Química;

Noções de Química Ambiental;

Noções de Ecotoxicologia;

Noções de Estatística;

Noções de Economia Ambiental.

Mas qual a disciplina que mais cai no concurso Ibama? Ambos as carreiras de analista possuem como maior destaque as disciplinas da área do Meio Ambiente. Na sequência, Português aparece com grande relevância.

Os dados são obtidos por meio de análise elaborada pelo Raio X do Qconcursos. Acesse o detalhamento completo dos conteúdos mais relevantes da prova do Ibama.

É importante destacar que além da prova objetiva, os candidatos do concurso Ibama 2021 foram submetidos por uma prova discursiva.

O que é preciso para trabalhar no Ibama?

Os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental exigem diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O salário inicial de ambos os cargos é a partir de R$10.004,10, com valores reajustados em maio. Além deste valor, os profissionais têm direito a benefícios como: auxílio alimentação, no valor de R$ 658, também reajustado; auxílio transporte; e Gratificação de Qualificação.