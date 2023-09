Concurso IBGE: gabaritos das provas saem nesta segunda

As provas do concurso IBGE, para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, foram realizadas no último domingo, 17. Já os gabaritos serão liberados nesta segunda-feira, 18.

A consulta às respostas preliminares e ao caderno de questões deverá ser feita no site do IBFC, organizador do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que conta com 7.548 vagas.

Ao todo, as provas foram compostas por 60 questões, sendo elas de:

Agentes

Língua Portuguesa (20);

Matemática e Raciocínio Lógico (15);

Ética no Serviço Público (cinco); e

Geografia (20).

Supervisor

Língua Portuguesa (14);

Matemática e Raciocínio Lógico (oito);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Informática (cinco);

Noções de Administração e Situações Gerenciais (14); e

Geografia (14).

Para ser aprovado, o candidato precisa ter obtido 18 pontos no total da prova e, pelo menos, um em cada disciplina.

Os aprovados, no cargo de agente, serão contratados pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por até três. O salário inicial será de R$1.387,50.

Já o supervisor terá um contrato também de um ano, cabendo prorrogação de até três anos, mas com salário inicial de R$3.100.

Em todos os casos, os aprovados receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assim como terão direito a férias e 13º salário proporcionais.

Concurso IBGE oferta 120 vagas para codificador censitário

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também tem edital publicado para 120 vagas temporárias, no cargo de codificador censitário.

O cargo oferece ganhos iniciais de R$1.308, auxílio-transporte e benefícios como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais.

Para concorrer, é preciso ter o nível médio completo. Os aprovados serão lotados na cidade do Rio de Janeiro RJ. As inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de setembro, no site do Idecan, organizador.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, compostas por 60 questões. As questões serão sobre as disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Ética no Serviço Público;

Conhecimentos Gerais; e

Noções de Informática.

As avaliações serão realizadas no dia 29 de outubro, no turno da tarde, das 13h às 17h, no município do Rio de janeiro.

Serão considerados aprovados o candidato que acertar, no mínimo, 50% do total de pontos da prova e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina.