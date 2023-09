Concurso IBGE: novo edital publicado com 120 vagas temporárias

Foi publicado um novo edital de concurso IBGE para preenchimento de 120 vagas temporárias para o cargo de Codificador Censitário. Para ocupar o cargo, é preciso ter nível médio completo. Os salários iniciais são por volta de R$ 1,9 mil.

Sob organização do Idecan, as inscrições estarão disponíveis do das 10h do dia 04 de setembro de 2023 até as 23h59m do dia 28 de setembro de 2023, mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 20. O contrato temporário terá a duração oito meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Mais informações serão divulgadas no edital, que será divulgado na íntegra, no portal da banca organizadora.

Confira abaixo uma síntese do edital do processo seletivo:

Banca: Idecan

Cargos: codificar censitário

Vagas: 120 temporárias

Escolaridade: médio completo

Salário: R$ 1.966 (vencimento + auxílio alimentação)

Período de inscrição: 04/09 até 28/09

Taxa de inscrição: R$ 20

Cargos e vagas edital IBGE

O edital do concurso IBGE oferta 120 vagas temporárias para codificar censitário, cujo o nível de escolaridade exigido para a função é o ensino médio completo (antigo 2º grau). A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias, distribuídas nos seguintes turnos: TURNO I – 07h às 13h e TURNO II – 13h às 19h.

Como atribuições, o codificador censitário terá de:

-avaliar documentação necessária com a finalidade de permitir a codificação de quesitos do questionário aplicado no Censo Demográfico 2022;

-emitir relatórios;

-operar microcomputador utilizando o sistema para codificação;

-participar de treinamentos específicos, ministrados por técnicos do IBGE, objetivando a capacitação para o desenvolvimento de atividades específicas de aplicação e verificação de códigos;

-aplicação de códigos e revisão da codificação;

-executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

O salário ofertado é de R$ 1.308,00 e também conta com auxílio alimentação (de R$ 658).

Inscrições e taxas concurso IBGE

As inscrições podem ser realizadas das 10h do dia 04 de setembro de 2023 até as 23h59m do dia 28 de setembro de 2023, mediante o pagamento da taxa de R$ 20,00.

Para se inscrever, é preciso acessar o endereço eletrônico www.idecan.org.br durante o período de inscrição e preencher o requerimento de inscrição que será exibido, incluindo a opção pelo turno para o qual deseja concorrer e, em seguida, enviá-lo de acordo com as respectivas instruções.