Concurso IBGE: saem locais de prova do próximo domingo

Os candidatos inscritos no concurso IBGE, para o cargo de agente censitário de pesquisas e mapeamento, já podem consultar os locais de prova do próximo domingo, 24. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística oferece 148 vagas temporárias.

Segundo o Instituto Selecon, organizador do concurso, são esperados 36.430 candidatos para a realização das provas. A consulta aos locais de provas está disponível no site da banca.

O cargo de agente censitário de pesquisas e mapeamento é de nível médio e proporcionará ganhos de R$3.100, para jornada de 40 horas.

Além dos ganhos iniciais, os aprovados receberão auxílio-alimentação de R$658, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assim como terão direito a férias e 13º salário proporcionais.

Veja como serão as provas do concurso IBGE

Os candidatos vão realizar as provas objetivas no domingo, 24, no período da tarde, das 13h às 17h, horário de Brasília.

As provas serão realizadas em diversos municípios do país, contendo 60 questões de múltipla escolha, com cinco opções, sendo apenas uma correta.

As questões serão sobre as disciplinas de:

Língua Portuguesa (20);

Matemática e Raciocínio Lógico (15);

Ética no Serviço Público (cinco); e

Geografia (20).

Para ser aprovado, será preciso obter 18 pontos no total da prova e, pelo menos, um em cada disciplina.

Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será finalizado no dia 25 de outubro, ficando válido, inicialmente, por um ano.

IBGE confirma interesse em aderir ao Concurso Nacional Unificado

Além das seleções temporárias, o IBGE tem um novo concurso para efetivos autorizado.

Nesta terça-feira, 19, a Presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou o interesse em aderir ao Concurso Nacional Unificado (CNU).

A informação foi confirmada à Folha Dirigida por Qconcursos pela Assessoria de Imprensa do instituto. Veja a nota enviada à reportagem:

“O IBGE enviou ofício no dia 12 de setembro para o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) demonstrando interesse em aderir ao Concurso Nacional Unificado (CNU)”.

O IBGE recebeu a autorização para realizar um novo concurso com 895 vagas em julho de 2023. As vagas serão para cargos dos níveis médio (300) e superior (595), com a seguinte distribuição:

Nível médio

técnico em informações geográficas e estatísticas (300).

Nível superior

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas (275 vagas);

tecnologista em informações geográficas e estatísticas (312); e

pesquisador em informações geográficas e estatísticas (oito).