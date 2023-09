Concurso INSS: presidente volta a falar sobre convocação de excedentes!

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alexandre Stefanutto, comentou novamente sobre a necessidade de contratação de execedentes do concurso INSS. Em entrevista à Folha, o presidente disse que o quadro de pessoal diminuiu drasticamente: passou de 42 mil funcionários para 18 mil.

Os aprovados no concurso de 2022 ainda estão em fase contratação, um processo burocrático e demorado. Até o momento, mil servidores foram convocados. O objetivo do INSS é contratar outros 1.800 aprovados para as vagas remanescentes.

“Nós temos a intenção, sim, de incorporá-los à casa para que façam parte dessa medida estruturante, que é você conseguir aumentar em um pouco mais de 3 mil os quadros do INSS, num contexto de aumento de quase 15% no quadro geral. Os estudos mostram que provavelmente sejam suficientes para atender a demanda, que é crescente”, avaliou o presidente.

Concurso INSS: edital de excedentes

Em agosto, Alexandre Stefanutto, comentou em reunião no Sindiprev-RS sobre a convocação de excedentes, a mudança de escolaridade para o cargo de Técnico, além do novo concurso INSS.

No encontro, Stefanutto confirmou que o governo federal convocará 250 aprovados em breve. O ingresso deverá ocorrer ainda em 2023. Com a convocação destes excedentes, o concurso INSS continuará com 1.894 remanescentes. De acordo com o presidente, a autarquia buscará o aproveitamento dos aprovados em cadastro reserva, em vez de realizar novo edital.

Stefanutto reforçou que o quadro de Analistas também pertencem à carreira do Seguro Social, mas os cargos de nível superior possuem atribuições diferentes dos Técnicos, não prejudicando o aproveitamento da lista dos aprovados no concurso INSS de 2022. O presidente da autarquia não confirmou a realização de novo certame para Analistas. No entanto, o INSS já manifestou interesse na recomposição dos cargos de nível superior.

Além de comentar sobre excedentes e um novo concurso INSS, Stefanutto também reforçou que vai defender, junto ao governo federal, a mudança de escolaridade para o cargo de técnicos.

“A pergunta que nos fizeram no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos foi se preferíamos fazer um novo concurso, ficar com estes (excedentes) e etc., já deixo claro que é ficar com estes que estão prontos. Normalmente, quem faz reconhecimentos de direitos são os técnicos, está claro para mim. E nos foi oferecida uma alternativa de fazer um concurso para Analista. Então, naquele momento, não estamos diferenciando uma carreira da outra, na verdade, toda a carreira é do Seguro Social, até porque os Analistas, em via de regra, vêm para outras finalidades. Agora, cabe a nós esclarecer que somos formados, em sua maioria, por técnicos. Eu entendo que temos que avançar para que seja passado ao nível superior, sei que é uma questão de governo. Vou defender isso e já tenho defendido publicamente”, afirmou Stefanutto.

Concurso INSS: convocação de 2.500 excedentes próxima?

De acordo com o CNTSS (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social) e SINDPREV (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social), a convocação de 2.500 excedentes aprovados no último concurso INSS pode estar próxima de acontecer.

Eles informaram que, em reunião com o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, já existe a proposta de convocação para suprir a lacuna de servidores que tem na Previdência.

O certame terá validade até maio de 2024 e a autarquia já solicitou a convocação de 2.144 aprovados na seleção.