Concurso MEC: confira os locais das provas

Atenção, pessoal! A Secretária-Executiva do Ministério da Educação, Maria Izolda, anunciou que os locais de aplicação das provas do Concurso MEC (Ministério da Educação) estarão disponíveis a partir do dia 29 de outubro, no site da organizadora Cebraspe.

Por meio de consultas individuais, os candidatos devem acessar o endereço eletrônico da banca e verificar os locais e salas designadas para a realização das provas objetivas e discursivas.

Vale lembrar que os exames serão aplicados no dia 8 de outubro, às 14 horas, e terá duração de 4 horas e 30 minutos. O certame oferta 20 vagas para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, com salário inicial de R$ 6.255,90.

Panorama do concurso MEC

Resumo concurso MEC

Banca: Cebraspe

Vagas: 220

Cargos: Técnico em Assuntos Educacionais

Escolaridade: nível superior

Salário: R$ 6.255,90

Inscrições: 9/8 a 28/8

Taxa: R$ 80,00

Provas: 8/10

Edital