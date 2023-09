Concurso MEC: edital é retificado e tem mudança no cronograma

O concurso MEC está com o edital publicado para a carreira de técnico em assuntos educacionais. No entanto, nesta terça-feira, 5, o documento passou por uma retificação na numeração dos Conhecimentos Específicos e em seu cronograma.

Conforme publicação no Diário Oficial da União, a alteração aconteceu na numeração dos Conhecimentos Específicos acerca dos fundamentos da educação, constantes no subitem 13.2.1.

Além disso, foi feita uma retificação no cronograma. As novas datas previstas para a consulta à solicitação de isenção e o prazo para interposição de recursos contra o indeferimento da isenção foram alterados para:

-consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição: 4 e 5 de setembro; e

-prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição: 4 e 5 de setembro.

Como serão as provas do concurso MEC?

A previsão é de que os candidatos realizem as provas no dia 8 de outubro, na cidade de Brasília DF. As duas etapas serão de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas serão compostas por 120 questões sobre as disciplinas de:

Conhecimentos básicos

Língua portuguesa;

Legislação e ética na administração pública;

Noções de direito constitucional;

Noções de administração pública; e

Atualidades.

Conhecimentos específicos

Políticas públicas;

Legislação educacional; e

Fundamentos da educação.

A prova discursiva consistirá na redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, sobre um tema da atualidade.

Nomeações começarão em dezembro

Segundo informações do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, assim que todas as etapas forem concluídas, os aprovados no concurso MEC poderão ser nomeados a partir de dezembro.

As convocações só poderão ocorrer após a homologação do resultado final do concurso.

Os ganhos serão de R$6.913,90, já com o auxílio-alimentação de R$658 reajustado este ano pelo Governo Federal.

O técnico em assuntos educacionais terá uma jornada de trabalho de 40 horas. Todas as vagas são para lotação em Brasília DF, no próprio MEC.