Concurso Nacional Unificado: guia completo; confira tudo o que se sabe

Os preparativos para a realização do Concurso Nacional Unificado já começaram, mas muitos concurseiros ainda estão se perguntando como será realizado o certame.

Pensando nisso, o Direção Concursos elaborou um Guia Completo para que os interessados tirem todas as dúvidas sobre este concurso que promete ser a maior seleção pública já realizada no país.

Sobre a atualização mais recente do concurso nacional unificado, vale mencionar que uma uma minuta de Decreto instituindo Comissão de Governança do certame já está pronta e pode ser assinada pelo Presidente da República a qualquer momento. A expectativa é que as provas sejam aplicadas em março de 2024.

Confira, a seguir, o GUIA COMPLETO com tudo o que você precisa saber sobre o Concurso Nacional Unificado e acelere sua preparação para esta excelente oportunidade!

