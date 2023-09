Concurso PM PA: inscrições começam nesta sexta-feira!

Estão abertas as inscrições para o concurso PM PA (Polícia Militar do Pará)! O certame oferece vagas para os cargos de Soldado e Oficial. Os interessados devem acessar o site do Cebraspe dentro do prazo definido para cada cargo:

Soldado: de 22 de setembro a 17 de outubro; e

Oficial: de 22 de setembro a 13 de outubro.

Lembrando que a inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 127 (Oficiais) e R$ 109,22 (Soldado).

Cargos e vagas

Ao todo, o concurso oferece 4.400 vagas Soldados e Oficiais. Veja a distribuição das vagas:

Soldado:

3.200 – sexo masculino; e

800 – sexo feminino.

Oficial: 400 vagas

320 – sexo masculino; e

80 – sexo feminino.

Requisitos do concurso PM PA

De acordo com os editais publicados, os candidatos precisam cumprir diversos requisitos para a posse nos cargos. Confira os principais:

Requisitos para o cargo de Soldado

Certificado de conclusão de curso de nível médio;

Ter idade mínima de 18 anos, comprovada na data da matrícula no CFP/PM;

Ter idade máxima de 30 anos, comprovada na data de inscrição no concurso público;

Ter altura mínima de 1,60 m, se homem, e de 1,55 m, se mulher;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categoria “B”.

Requisitos para o cargo de Oficial

Diploma de Curso de Bacharel em Direito;

Ter idade mínima de 18 anos, comprovada na data da matrícula no CFP/PM;

Ter idade máxima de 30 anos, comprovada na data de inscrição no concurso público;

Ter altura mínima de 1,60 m, se homem, e de 1,55 m, se mulher;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categoria “B”.

Resumo concurso PM PA

Banca: Cebraspe

Cargos: Soldado e Oficial

Vagas: 4.400

Salários: até R$ 8.507,76

Escolaridade: médio e superior

Período de inscrição:

22/9 a 13/10 (Oficiais)

22/9 a 17/10 (Soldados)

Taxa de inscrição:

R$ 127 (Oficiais)

R$ 109,22 (Soldado)

Data das provas:

10/12 (Oficiais)

17/12 (Soldado)

Edital Soldados

Edital Oficiais