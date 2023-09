Concurso Receita: cronograma para o curso de formação é divulgado

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou o resultado das últimas etapas do concurso Receita Federal e o cronograma para a realização curso de formação. A seleção vai preencher 699 vagas imediatas de auditor e analista.

De acordo com o calendário divulgado pela banca, o curso tem previsão de início em outubro para ambas as carreiras. Veja as datas a seguir:

Auditor-fiscal

Publicação da Convocação para o Curso de Formação: 22/09/2023

Período para realização da Matrícula: 22/09/2023 – 25/09/2023

Início do Curso: 02/10/2023

Analista-tributário

Publicação da Convocação para o Curso de Formação: 24/09/2023

Período para realização da Matrícula: 25/09/2023 – 01/10/2023

Início do Curso: 16/10/2023

O curso de formação é a última etapa, que antecede a nomeação e posse no cargo.

Recentemente, o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários (Sindireceita) protocolou ofício junto à Receita Federal, solicitando que o órgão promova um curso de formação para todos os aprovados no cargo de analista do último edital.

O presidente da categoria, Thales Freitas, reforçou que, além dos 469 classificados, outros 337 candidatos estão na lista de aprovados.

No site da banca, os candidatos também podem conferir os resultados das seguintes etapas: perícia médica; entrevista de heteroidentificação; e pesquisa de vida pregressa.

A conclusão e homologação do resultado final deve ser publicada até 22 de dezembro.

Concurso Receita Federal oferece 699 vagas

O edital do concurso da Receita Federal foi publicado com uma oferta de 699 vagas, sendo 230 para auditor e 469 para analista. As oportunidades foram destinadas a candidatos com nível superior.

As remunerações são um dos atrativos do concurso, podendo chegar a R$21 mil.

-analista-tributário: R$11.684,39 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$12.142,39;

-auditor-tributário: R$21.029,09 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$21.487,09.

Novo concurso Receita Federal é avaliado para 2024

A realização de umnovo concurso para a Receita Federal está em estudo e pode ser realizado em 2024.

A informação foi dada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, responsável por analisar e autorizar os concursos federais.

Em resposta à Folha Dirigida por Qconcursos em Brasília, a ministra detalhou que já existe uma demanda do órgão e que ela está sendo avaliada para o próximo ano:

“Tem a demanda deles para o ano que vem que estamos avaliando para o próximo ano”, disse Esther.

Vale mencionar que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também falou sobre o aval para o concurso da Receita Federal.

“Vai ter concurso para o IBGE, concurso para o Ipea, concurso para auditores, concurso para a Receita”, disse. Desses órgãos mencionados por ela, somente a Receita Federal ainda não teve autorização

A fala de Tebet ocorreu durante uma aula magna no campus de Araraquara da Unifesp, conforme noticiado pela CNN.

Receita solicitará novas autorizações para concursos

Mesmo com um concurso em andamento, a Receita Federal garantiu que enviaria em 2023 um novo pedido ao governo para receber autorização de concurso.

Em entrevista exclusiva à Folha Dirigida por Qconcursos, no final de 2022, o subsecretário de Gestão Corporativa, Juliano Brito da Justa Neves, disse ter ciência sobre o baixo efetivo e carência de servidores.

Segundo ele, a Receita pleiteia a autorização para seleções anualmente e de maneira regular, não tendo deixado de solicitar em nenhum momento.