Concurso TRT 15: saem editais para analistas e técnicos

O edital do concurso TRT 15 foi publicado. O Tribunal Regional da Trabalho da 15ª Região, em Campinas SP, conta com oportunidades para a formação de cadastro de reserva, em cargos de nível superior.

VEJA O EDITAL DO CONCURSO TRT 15 PARA ANALISTA

VEJA O EDITAL DO CONCURSO TRT 15 PARA TÉCNICO

Os cargos ofertados no edital são os de técnico judiciário e analista judiciário em diversas áreas. Em ambos, é preciso ter o nível superior completo, sendo ainda acrescido de curso técnico no caso dos técnicos.

O salário incial de R$8.046,86 será oferecido aos técnicos, enquanto os analistas receberão R$13.202,62.

O período de inscrições começa no dia 11 de setembro e segue até o dia 5 de outubro. As inscrições deverão ser realizadas no site da FCC, organizadora do concurso.

Confira aqui a análise do edital!

Veja como se inscrever no concurso TRT15

As inscrições do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região começam no dia 11 de setembro e vão até o dia 5 de outubro.

Todas as inscrições deverão ser realizadas no site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do concurso.

As taxas de inscrição são de R$90 e R$110, paras os cargos de técnico e analista, respectivamente. O pagamento poderá ser realizado até o dia 6 de outubro.

Isenção da taxa de inscrição

Poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição do concurso TRT 15 os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

Os pedidos de isenção deverão ser realizados no período das 10h do dia 11 de setembro às 23h do dia 15 de setembro.

Confira os cargos do concurso TRT15

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª oferta oportunidades para criação de cadastro de reserva, para as carreiras de técnico judiciário e analista judiciário, nas seguintes áreas:

Técnico Judiciário: R$8.046,84

Área Apoio Especializado: Enfermagem do trabalho; e

Tecnologia da Informação (TI).

Analista Judiciário: R$13.202,62

Área Administrativa: Contabilidade;

Área Apoio Especializado: Estatística;

Arquivologia;

Comunicação Social;

Engenharia;

Engenharia (Civil);

Engenharia (Elétrica);

Engenharia (Mecânica);

Segurança do Trabalho;

Medicina;

Medicina do Trabalho;

Fisioterapia;

Serviço Social; e

TI.

Para os cargos de técnico judiciário, os candidatos precisam do diploma de graduação mais o curso técnico na área de interesse.

Já os candidatos ao cargo de analista judiciário precisam ter o diploma de graduação na área de interesse, e, quando necessário, curso de pós-graduação e registro no respectivo conselho de órgão de classe.

TRT 15 terá provas objetivas no dia 3 de dezembro

Os candidatos do concurso TRT 15 serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, no dia 3 de dezembro.

As avaliações ocorrerão nos turnos da manhã, para o cargo de analista judiciário, e da tarde, para o técnico judiciário, na cidade Campinas SP.

As provas do técnico judiciário serão compostas por 60 questões, com cinco alternativas cada questão.

As questões serão sobre as disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Raciocínio-Lógico Matemático;

Noções de Administração Pública e Legislação;

Código de Ética e Regimento Interno do TRT 15;

Noções de Informática (exceto para os cargos de tecnologia da informação); e

Conhecimentos Específicos.

A prova discursiva, que será realizada no mesmo dia e horário das objetivas, serão compostas por uma questão, para os cargos de técnico, e de duas questões, para os analistas.