Concurso Unificado tem 5 mil vagas confirmadas para 10 órgãos; veja

O Concurso Nacional Unificado já está sendo preparado e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos divulgou uma parcial sobre quais órgãos já aderiram ao certame!

Até o momento, 5.151 vagas já estão confirmadas para serem providas através do edital do governo federal. Vale lembrar que a previsão é que o edital seja publicado em dezembro e as provas aconteçam em março de 2024.

Os órgãos que confirmaram participação no Concurso Nacional Unificado, até 18 de setembro, são os seguintes:

MCTI: 814 vagas;

CNPQ: 50 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério da Saúde: 220 vagas;

Fiocruz: 300 vagas;

AFT: 900 vagas;

AIE: 300 vagas;

ATI: 300 vagas;

ATPS: 500 vagas;

EPPGG: 150 vagas;

MDIC: 50 vagas;

Ministério da Justiça: 100 vagas;

IBGE: 895 vagas;

Previc: 40 vagas; e

Antaq: 30 vagas.

Veja, detalhadamente, na tabela abaixo:

Vale mencionar, ainda, que alguns órgãos já confirmaram extraoficialmente a participação no certame unificado, entretanto, ainda não constam na lista oficial do MGI.

É o caso, por exemplo, do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária), que ofertará 440 vagas de níveis médio e superior por meio do unificado.

Por fim, é importante salientar que o prazo dado aos órgãos pelo MGI para confirmação da adesão ou não ao Concurso Nacional Unificado é até a próxima quarta-feira, 20 de setembro. Portanto, pode ser que, em breve, já seja possível verificar um cenário concreto em relação aos participantes da seleção.

Entenda como será o Concurso Nacional Unificado

De acordo com o MGI, o certame será realizado através da aplicação de uma prova única, em um único dia, em 179 municípios, abrangendo todas as regiões do país.

A seleção seguirá as principais características abaixo:

Participação por livre adesão dos órgãos;

Aplicação conjunta para a primeira fase dos concursos já autorizados;

Publicação do edital até 20 de dezembro de 2023;

Provas simultâneas em todas as capitais e cidades médias e grandes;

Único dia de provas

provas objetivas comuns todos os candidatos;

provas objetivas específicas para cada bloco temático;

Avaliação de titulação acadêmica e/ou experiência profissional pregressa;

Cada órgão poderá definir as pontuações por titulação ou experiência;

Aplicação do critério de preferência para classificação final.

Os editais serão publicados segmentados por blocos temáticos, com diversos cargos de uma mesma área. O candidato deverá se inscrever para concorrer não a um cargo específico, mas a uma área.

Confira como será a distribuição dos cargos e vagas entre os blocos temáticos!

Em relação ao cronograma, veja as principais datas que foram propostas, inicialmente, pelo governo federal:

Até 20 de setembro: criação de um comitê organizador;

Até 29 de setembro: adesão dos Ministérios ao Concurso Nacional Unificado;

Até 20 de dezembro: publicação do edital de abertura;

Março de 2024: realização das provas;

Abril de 2024: divulgação dos resultados gerais;

Junho/julho de 2024: início dos cursos de formação;

Julho/agosto de 2024: ambientação dos novos servidores.