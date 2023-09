Concursos 2023: 8 editais previstos para outubro; saiba mais!

Todos os dias surgem diversas oportunidades de concursos 2023! São centenas de vagas com diferentes níveis de escolaridade e excelentes salários para quem deseja ingressar na carreira pública.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 editais previstos para o mês de outubro; continue lendo!

Concursos 2023: navegue pelo índice!

TJ MG

ISS BH

DPE PR

SES SP

ALE TO

CRT SP

Sefaz AC

ALEPI

TJ MG

O concurso TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) será organizado pela MS Concursos e, em breve, terá seu edital divulgado!

Até agora, o que se sabe é que serão oferecidas vagas para os cargos de Oficial Judiciário e Comissário da Infância e da Juventude, ambos de nível médio.

Os futuros empossados receberão o salário de R$ 3.264,98, além de outros benefícios, como:

Transporte: R$ 220,00;

Creche: R$ 950,00

Saúde (de servidores): R$ 300,00, R$ 375,00 e R$ 450,00, para cada faixa etária;

Refeição: R$ 1.500,00.

ISS BH

Boa notícia no setor de concursos 2023! De acordo com o extratado publicado pela Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte (MG), a banca organizadora do concurso ISS BH será a Consulplan! Com isso, a expectativa é que o edital seja publicado em breve!

O concurso ISS BH visa o provimento de 20 vagas para Agente Fazendário, com salário inicial de R$ 7.322,06. Vale lembrar que a carreira exige ensino superior.

DPE PR

A lista de concursos 2023 não para de crescer! Segundo a Defensoria Pública do Paraná, o edital do novo concurso DPE PR já está em processo de elaboração e, em breve, deverá ser divulgado.

O certame é administrado pela Consulplan e visa o provimento de 10 vagas imediatas e cadastro reserva para os seguintes cargos:

Nível superior

Direto;

Informática;

Engenharia;

Contabilidade;

Administração;

Estatística;

Economia;

Psicologia; e

Serviço Social.

Nível médio

Técnico Administrativo.

É importante ressaltar que os aprovados salário inicial do aprovado no concurso DPE PR será de:

Analista: R$ 4.246,31;

Técnico: R$ 2.123,16.

SES SP

A Legalle Concursos já foi definida como a banca do novo concurso SES SP (Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo) e a previsão é que o edital seja publicado logo!

Ao todo, serão ofertadas 229 vagas para o Centro de Vigilância Sanitária, sendo elas:

Agente Técnico de Assistência à Saúde (Biomédico, Farmacêutico, Físico, Nutricionista e Químico): 109 vagas;

Cirurgião Dentista: 2 vagas;

Enfermeiro: 83 vagas; e

Médico I: 35 vagas.

Neste certame, os candidatos serão submetidos a prova objetiva e de títulos, sendo que a primeira versará sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 7 questões;

Noções de Administração Pública/Políticas Públicas: 10 questões;

Noções de Saúde Pública: 10 questões;

Noções de Informática: 3 questões; e

Tópicos de conhecimentos específicos: 30 questões.

Lembrando que os salários variam entre R$ 2.913,55 e R$ 18.301,40. Confira:

Agente Técnico de Assistência à Saúde: de até R$ 2.913,55

Cirurgião Dentista: de até R$ 3.236,49;

Enfermeiro: de até R$ 3.581,86; e

Médico I: de até R$ 18.301,40 (em caso de jornada de trabalho de 40h).

ALE TO

Recentemente o deputado Amelio Cayres afirmou que o edital da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (ALE TO) está previsto para ser publicado em outubro de 2023 e que as provas, por sua vez, devem ser aplicadas em dezembro.

O certame em questão visa o preenchimento de 107 vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação, com salários iniciais de até R$ 5.684,72. Vale lembrar que, em breve, deve ser anunciada a banca escolhida!

CRT SP

Como o Instituto Quadrix foi a banca organizadora escolhida para o concurso CRT SP (Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo), tudo indica que a publicação do edital é iminente!

Por enquanto, não há informações referentes a quantidade de vagas e carreiras oferecidas, mas a expectativa é que haja oportunidades para os níveis médio e superior.

Em 2021 foi realizado o último concurso CRT SP, onde foram ofertadas 108 vagas para os cargos de Técnico Administrativo, Fiscal, Advogado, Analista Administrativo e Contador.

Sefaz AC

O edital do Concurso Sefaz AC deve ser lançado em breve já que o extrato da contratação da banca foi publicado e a organizadora eleita foi o Cebraspe.

Serão 164 vagas de níveis médio e superior, a serem distribuídas da seguinte forma:

Técnico da Fazenda Estadual (nível médio) – 60 vagas;

Auditor da Receita Estadual (nível superior) – 48 vagas;

Contador (nível superior) – 9 vagas;

Especialista da Fazenda Estadual (nível superior) – 47 vagas.

Com relação aos salários, foram definidas as seguintes remunerações:

Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.252,15;

Auditor da Receita Estadual: R$ 19.952,09;

Contador: R$ 9.148,45; e

Especialista da Fazenda Estadual: R$ 9.148,45.

ALEPI

E vamos de mais concursos 2023! Visando o preenchimento de 201 vagas para técnico e analista, o Concurso público para a Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) tem previsão para sair logo!

Os empossados receberão salários iniciais entre R$ 1.671,63 e R$ 2.901,01, sendo que, ao final da carreira, a remuneração poderá chegar a R$ 8.085,91 e R$ 16.185,81, para os cargos de nível médio e superior, respectivamente.