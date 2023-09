Concursos 2023: editais de Controle no mês de setembro; confira!

Este semestre está movimentado para os estudantes que estão se preparando para os concursos 2023, principalmente, para os que se estudam para certames das controladorias. Até o momento, três grandes editais de tribunais estão abertos e outros estão na iminência de serem publicados.

O Direção Concursos preparou esse levantamento com as principais informações desses certames para você. Veja mais detalhes abaixo e inicie agora a sua preparação!

Concursos 2023: editais abertos

Neste mês, três grandes editais de concursos 2023 estão com inscrições abertas ou próximas de iniciarem. Além do TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal), há também o TCE SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e TCE BA (Tribunal de Contas do Estado da Bahia).

Concurso TCDF

O edital do concurso TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) já está publicado e as inscrições começaram em 20 de setembro. Ao todo, são 23 vagas para os seguintes cargos:

Auditor de Controle Externo (Área Auditoria):

10 vagas

Auditor de Controle Externo (Área Especializada):

Especialidade Tecnologia da Informação: orientação Sistemas de TI

3 vagas

Analista Administrativo de Controle Externo:

10 vagas.

Além de oportunidades imediatas, o concurso TCDF também contará com oportunidades de cadastro reserva para os cargos citados acima!

Os interessados devem acessar o site da banca, Cebraspe, entre 20 de setembro e 10 de outubro para realizar a inscrição, que será confirmada após o pagamento da taxa referente a prova a ser realizada:

Analista Administrativo de Controle Externo: R$ 120;

Auditor de Controle Externo: R$ 158.

Os aprovados terão as seguintes remunerações:

Auditor de Controle Externo: R$ 19.235,88;

Analista Administrativo de Controle Externo: R$ 11.833,14.

Concurso TCE BA

Inscrições abertas! O edital do concurso TCE BA (Tribunal de Contas da Bahia), ofertando 20 vagas de nível superior para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, com salário inicial de R$ 10.325,34. As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Ampla concorrência: 13 vagas;

Negros: 6 vagas; e

Pessoa com Deficiência: 1 vaga.

Para ingressar no cargo o candidato deverá se atentar para o requisito específico de formação. É exigido o diploma de conclusão de curso superior em alguma das formações abaixo:

Administração;

Ciências Contábeis;

Ciências da Computação e Informática;

Direito;

Economia;

Engenharia;

Arquitetura; ou

Estatística.

Os interessados poderão realizar as inscrições no site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), no período entre 28 de agosto e 5 de outubro. A taxa de participação é de R$ 107.

Concurso TCE SP

Publicado no fim de agosto, o edital do concurso TCE SP está com inscrições abertas desde 1° de setembro. Ao todo, são 9 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para cargos na área da Tecnologia da Informação. Os salários iniciais chegam a até R$ 16.882,07.

De acordo com o edital, são ofertadas 9 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de um cadastro reserva.

As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:

Auxiliar Técnico da Fiscalização TI – 3 vagas, sendo:

Ampla concorrência: 2 vagas;

Negros: 1 vaga;

Pessoa com Deficiência: cadastro reserva.

Agente da Fiscalização TI – 6 vagas, sendo:

Ampla concorrência: 4 vagas;

Negros: 1 vaga;

Pessoa com Deficiência: 1 vaga.

Os aprovados no concurso TCE SP receberão os salários iniciais abaixo:

Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI: R$ 7.691,61

Agente da Fiscalização – TI: R$ 16.882,07

Vale mencionar que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os interessados poderão realizar as inscrições no site da banca organizadora Fundação Getúlio Vagas (FGV), até 5 de outubro.

As taxas de participação serão:

Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI (nível médio): R$ 65; e

Agente da Fiscalização – TI (nível superior): R$ 80.

Concursos 2023: editais previstos

A qualquer momento deste mês, os editais de algumas Controladorias poderão ser publicados. Confira os detalhes de cada concurso previsto para setembro:

Concurso CGE PB

O edital do concurso CGE PB (Controladoria Geral do Estado da Paraíba) está pronto e poderá sair a qualquer momento.

Em agosto, durante uma entrevista, o secretário de Administração da Paraíba, Tibério Limeira, anunciou que o edital do concurso deveria ser publicado ainda na primeira semana de setembro, porém, o edital ainda não foi divulgado.

Ao todo, serão ofertadas 12 vagas previstas para o cargo de Auditor de Contas Públicas. O certame é organizado pela Fundação Getulio Vagas (FGV). Confira a distribuição de vagas:

Auditoria de Obras Públicas:

2 vagas ampla | 1 vaga cotas

Auditoria de Tecnologia da Informação:

2 vagas ampla | 1 vaga PCD | 1 vaga cotas

Auditoria Contábil e Finanças Públicas:

2 vagas ampla

Auditoria Governamental:

2 vagas ampla | 1 vaga cotas.

A remuneração inicial do aprovado no concurso CGE PB será de R$ 11.624,29. Ao longo da carreira, o salário do servidor poderá chegar a R$ 20.574,99.

Concurso CGE RJ

A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ) anunciou, neste mês, o Cebraspe como banca organizadora do concurso CGE RJ. O certame prevê 10 vagas de nível superior para o cargo de auditor de estado e outras 100 para o quadro de pessoal.

O Direção Concursos obteve acesso ao termo de referência do novo edital. De acordo com o documento, para ingressar na carreira de Auditor será preciso possuir formação nas seguintes áreas:

Administração;

Ciências Atuariais;

Ciências Contábeis;

Ciências Jurídicas;

Ciências Econômicas;

Engenharia Estatística; e

Tecnologia da Informação.

O salário inicial do aprovado no concurso será de poderá chegar a ate R$ 11.121,66. O valor é composto pela soma do vencimento de R$ 8.238,27 com gratificação de R$ 2.883,39. Vale a pena reforçar que o aprovado ainda pode fazer jus ao adicional de qualificação, que incide sobre o vencimento básico:

Pós: 15%;

Mestrado: 25%; e

Doutorado: 40%.

Concursos 2023 – CTGM BH

O concurso CTGM BH (Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte) será organizado pela banca FGV. Serão ofertadas oportunidades para o cargo de Auditor de Controle Interno.

Para ingressar na carreira, o concurseiro deve possuir formação nas seguintes áreas:

Administração;

Ciência da Computação;

Ciências Contábeis;

Ciências Econômicas;

Direito;

Engenharia Civil; ou

Tecnologia da Informação.

O salário inicial do aprovado será de R$ 6.313,37 e, ao final da carreira, a remuneração poderá chegar a R$ 12.500,05