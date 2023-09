Concursos Federais 2023: veja os editais abertos e previstos!

O ano de 2023 conta com diversas oportunidades de concursos Federais ainda são aguardadas para quem deseja ingressar no serviço público.

Editais abertos:

Concurso Câmara dos Deputados

As inscrições para o concurso Câmara dos Deputados começam nesta segunda-feira (28/8), a partir das 16h. Os candidatos interessados devem entrar no portal da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV) para realizarem as inscrições.

O concurso Câmara dos Deputados oferta 140 oportunidades de nível superior para Analista Legislativo, em diverssa especialidades. Os salários iniciais podem chegar a até R$ 34 mil, dependendo do cargo.

As inscrições estarão disponíveis das 16h do dia 28 de agosto de 2023 até as 16h do dia 4 de outubro de 2023. As provas estão marcadas para 3 e 10/12. As taxas de inscrição são de R$ 120 para Consultor e de R$ 95 para os demais cargos. As candidaturas devem ser feitas por meio do site da própria FGV (clique aqui).

Concurso IBGE – Vagas Temporárias

Foi publicado um novo edital de concurso IBGE para preenchimento de 120 vagas temporárias para o cargo de Codificador Censitário. Para ocupar o cargo, é preciso ter nível médio completo. Os salários iniciais são por volta de R$ 1,9 mil.

Sob organização do Idecan, as inscrições estarão disponíveis do das 10h do dia 04 de setembro de 2023 até as 23h59m do dia 28 de setembro de 2023, mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 20. O contrato temporário terá a duração oito meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Editais previstos:

Concursos Federais 2023- AFT

Em entrevista ao Canal Gov, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que o concurso AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho) estará no Concurso Nacional Unificado, a previsão é que o edital seja publicado até dezembro deste ano.

“Vamos fazer um concurso para 900 vagas de auditores do trabalho, que será realizado com o conjunto dos concursos [Unificados], no começo do ano”, explicou o ministro.

A previsão, segundo Luiz Marinho, é que o edital Unificado seja publicado entre novembro e dezembro deste ano.

“Isso quem irá comandar é o Ministério comandado pela Esther Dweck. No final do ano vai sair o edital com as várias vagas em várias áreas, inclusive, para auditor fiscal do trabalho”, disse.

O ministro ressaltou que pretende chamar todos os 900 aprovados o mais breve possível. “Nós estamos precisando, sim, melhorar a nossa prestação de serviços a sociedade em relação ao mercado de trabalho”, destacou.

Concurso Nacional Unificado

O secretário de Gestão de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), José Celso Cardoso Jr, informou que as provas do concurso Nacional Unificado devem ser aplicadas em março de 2024.

Conforme outras informações divulgadas, o que se sabe até o momento sobre o concurso Nacional Unificado é o seguinte:

Provas simultâneas em todas as capitais e cidades médias e grandes;

Único dia de provas

provas objetivas comuns todos os candidatos;

provas objetivas específicas para cada bloco temático;

Avaliação de titulação acadêmica e/ou experiência profissional pregressa;

Cada órgão poderá definir as pontuações por titulação ou experiência;

Aplicação do critério de preferência para classificação final.

Concurso ANTT

Está formada a comissão do concurso ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)! O certame ofertará, ao todo, 50 oportunidades para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres.

O grupo ficará responsável por cuidar dos trâmites e demais questões administrativas relacionadas à nova seleção, como a escolha da banca, por exemplo.

Concurso ATPS

Temos novidades para quem está aguardando o concurso ATPS (Analista Técnico de Políticas Sociais)! Em documento obtido pelo Direção Concursos, o governo anuncia as tratativas para darem início a formação das comissões organizadoras dos certames. Ao todo, foram autorizadas 500 vagas de nível superior para o cargo de analista.

Esta é a primeira movimentação do governo federal acerca das vagas de analista após a autorização, publicada em 18 de julho.

Conforme está descrito na Portaria de autorização do certame, as 500 vagas serão distribuídas entre os seguintes Ministérios:

Ministério da Educação: 70 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública: 30 vagas;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania: 40 vagas; e

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 360 vagas.

É importante mencionar, ainda, que os aprovados no concurso ATPS poderão atuar em diferentes órgãos do governo e, por isso, faz partas das chamadas “carreiras transversais”.

Concurso EPPGG

As tratativas para a organização do próximo concurso EPPGG (Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) foram iniciadas. Nesta terça-feira (22/8), após quase um mês paralisado, o processo relativo ao certame retornou a se movimentar.

As últimas movimentações tiveram início em 17 de agosto. O processo estava paralisado desde o dia 24 de julho, sendo que o certame havia sido autorizado poucos dias antes, em 17 de julho.

O Direção Concursos obteve acesso a um dos documentos gerados nestas movimentações mais recentes. Trata-se de um ofício encaminhado ao secretário de Gestão Corporativa, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O documento levava o conhecimento da autorização da seleção para a tomada das providências. Além disso, informava que a comissão organizadora será convidada para atividades conjuntas para orientação geral sobre concursos públicos.

No momento, o setor que se encontra com o processo do concurso EPPGG é a Diretoria de Provimento e Direcionamento da Força de Trabalho, da Diretoria da Gestão de Pessoas do MGI.

O concurso EPPGG foi autorizado para preenchimento de 150 vagas. A carreira exige nível superior completo, em qualquer área.

Concurso ANS

Está autorizada a realização de um novo concurso ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)! Serão 35 oportunidades ofertadas, no entanto, mais detalhes acerca dos cargos só devem ser conhecidos com a publicação da portaria autorizativa no Diário Oficial da União.

A autorização foi anunciada durante coletiva. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou 2.480 novas vagas de concursos federais! Esta faz parte de uma “segunda leva” de autorizações. Na primeira leva, anunciado em junho, foram autorizadas mais de 4 mil oportunidades.

Concursos Federais 2023 – Concurso Bacen

Está autorizada a realização de um novo concurso Bacen (Banco Central) para o provimento de 100 vagas para o cargo de Analista. Conforme indicado no documento, o edital deverá ser publicado até o mês de janeiro de 2024.

Para ingressar na carreira, é necessário possuir o nível superior em qualquer área de formação.

O salário inicial do Analista (já com os 9% de reajuste do governo federal) será de R$ 20.924,79. Ao final da carreira, a remuneração do servidor poderá chegar a R$ 29.832,94.

Além da remuneração indicada acima, o servidor ainda recebe o auxílio alimentação de R$ 658,00.

Concurso BNDES

O concurso BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) poderá acontecer já no primeiro semestre de 2024!

A informação foi confirmada pelo diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, durante reunião de apresentação de resultados do primeiro semestre de 2023.

Vale mencionar que, recentemente, o órgão confirmou o certame em 2024 para o provimento de 94 vagas para níveis médio e superior.

O setor de Recursos Humanos do BNDES está, atualmente, mapeando as especialidades que serão contempladas no novo edital. Após esta etapa, os próximos passos serão a definição da banca organizadora e, por fim, a publicação do edital de abertura da seleção.

Concurso MRE

Na terça-feira, 12 de setembro, o Departamento do Serviço Exterior do Ministério das Relações Exteriores (MRE) anunciou o Cebraspe como banca organizadora do concurso MRE.

Autorizado desde junho, o certame terá 100 vagas (50 para inicio imediato e 50 para cadastro reserva) de nível superior para o cargo de Oficial de Chancelaria. Para ingressar na função, o candidato deverá possuir nível superior em qualquer área de formação.

O salário inicial do aprovado será de R$ 9.330,06, podendo chegar a R$ 13.653,48 ao final da carreira.

Concurso Ibram

Foi solicitada a realização de um novo concurso Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) para o provimento de 376 vagas. O documento foi encaminhado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Conforme indicado na nota técnica, as 376 vagas se dividem entre os seguintes cargos de níveis médio e superior:

Nível superior Analista I: 137 vagas; Técnico em Assuntos Culturais: 149 vagas; e Técnico em Assuntos Educacionais: 21 vagas.

Nível médio Assistente Técnico I: 69 vagas.



Concurso MPO

A Ministra Esther Dweck autorizou a realização do concurso MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento)! Serão ofertadas 100 vagas para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento (APO). Conforme indicado no último edital realizado para o cargo, a carreira exige o nível superior de formação em qualquer área.

Concurso Ministério da Justiça

Foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (7/8) a portaria que instituiu a comissão do concurso Ministério da Justiça.

O novo edital foi autorizado para o provimento de 100 vagas para o cargo de Analista Técnico Administrativo (carreira de nível superior).

Conforme indicado no documento, a comissão do concurso do Ministério da Justiça é composta pelos seguintes membros:

Pela Secretaria-Executiva

Rodrigo César de Melo; e

Laenya Lane Silva Vieira.

Peça Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de Administração

José de Albuquerque Nogueira Filho;

Jeruza Huckembeck Pardo;

Giovana Gabriela Franzoni Fenili; e

Oneida Arantes Albuquerque.

Concurso PREVIC

A realização de um novo concurso Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) foi autorizada para ofertar 40 vagas de nível superior!

A autorização ocorreu durante entrevista coletiva da ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Ainda não se sabe quais cargos serão contemplados com as vagas autorizadas.

Concurso STN

Um novo concurso STN (Secretaria do Tesouro Nacional), secretaria vinculada ao Ministério da Fazenda, será realizado em breve. Serão 40 vagas ofertadas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFT). O anúncio foi dado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante coletiva.

Concurso EBSERH

Foi publicado no Diário Oficial da União da sexta-feira (18/8) o aviso de chamamento público para empresas interessadas na organização do novo concurso EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Conforme indicado no documento, as organizadoras poderão enviar suas respectivas propostas de preços até o dia 22 de agosto, por meio do e-mail informado na convocação.

O novo concurso EBSERH será destinado ao provimento de 681 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para as seguintes áreas:

Área médica: 551 vagas;

Área assistencial: 96 vagas; e

Área administrativa: 34 vagas.

Concurso ANEEL

Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (9/8) a portaria que instituiu a comissão do concurso ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O novo edital foi autorizado para o provimento de 40 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (carreira de nível superior).

Conforme indicado na portaria, a comissão do concurso ANEEL ficará responsável, em conjunto com a banca organizadora da nova seleção, por definir e adotar todas as etapas e procedimentos necessários para a realização do certame.

Concurso MDIC

A ministra Esther Dweck autorizou a realização de um novo concurso MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) para o provimento de 50 vagas de nível superior!

A ministra não informou quais cargos serão contemplados pelas vagas. A definição deve acontecer internamente.

Concurso ANA

Está autorizada a realização de um novo concurso ANA (Agência Nacional de Águas) para o provimento de 40 vagas de nível superior.

O anúncio foi feito pela ministra Esther Dweck, durante entrevista coletiva. A ministra não informou quais cargos serão ofertados no concurso ANA. No entanto, em novembro de 2022, a agência reguladora informou ao Direção Concursos que, na época existiam 109 cargos vagos, distribuídos entre as seguintes áreas de especialidade:

57 cargos vagos para Especialista em Regulação

38 cargos vagos para Analista Administrativo

14 cargos vagos para Técnico Administrativo

Concurso CVM

As tratativas para organização do próximo concurso CVM (Comissão de Valores Mobiliários) foram iniciadas. O processo que reúne as informações da seleção, autorizada para 60 vagas, retornou a movimentação após estar parado por mais de um mês.

As últimas movimentações ocorreram a partir do dia 17 de agosto, sendo que o processo estava paralisado desde julho, quando a seleção foi autorizada.

Com exclusividade, o Direção Concursos teve acesso a uma das trocas de documentos mais recentes. Nela, o processo de organização do concurso CVM é remetido à Subsecretaria de Orçamento e Administração (SOA) do Ministério da Fazenda, para tomar conhecimento e providências que julgar necessária para o próximo edital.

Atualmente, o processo se encontra na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda.

A autorização para o concurso CVM foi publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de julho. Na portaria, o prazo estabelecido para a realização da seleção é de seis meses. Com este prazo, o certame deverá ser lançado até o dia 15 de janeiro de 2024.

Concursos Federais 2023 – Anatel

Em ofício encaminhado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a Agência Nacional de Telecomunicações reforçou que as vagas do novo concurso Anatel são insuficientes para o preenchimento do quadro de pessoal.

Conforme divulgado pelo Direção, o novo edital foi autorizado para o provimento de 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (carreira de nível superior).

De acordo com a autarquia, as vagas autorizadas não preenchem o quadro de vacâncias encontrado na agência, de 404 servidores.

Como forma de suprir as demandas existentes, a Anatel requisitou servidores da Infraero para a autarquia.

Concurso Ipea

Está autorizada a realização de um novo concurso Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)! O anúncio foi feito pela ministra Esther Dweck.

Foram autorizadas 80 vagas para cargos de nível superior. Ainda não há detalhes sobre quais cargos serão contemplados no novo certame.

Concurso Antaq

Foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (11/8) a portaria que instituiu a comissão do concurso Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários).

O certame ofertará, ao todo, 50 oportunidades para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários.

É importante destacar que o documento informa pontos importantes sobre as etapas da nova seleção. Conforme é possível identificar abaixo, a seleção contará com as etapas de prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos/experiência profissional, além do curso de formação. Confira as atribuições da comissão responsável pelo certame:

Propor as disciplinas e o conteúdo da prova objetiva;

Propor o tema da prova discursiva;

Propor os critérios para avaliação de títulos e de experiência profissional;

Propor as diretrizes e regras para a realização do curso de formação;

Atuar, junto à instituição contratada, na elaboração do respectivo edital; e

Ofertar subsídios à Procuradoria Federal junto à Antaq, para que atue em eventuais ajuizamentos em desfavor da Agência.

Concurso ANAC

A portaria que forma a comissão que organiza o concurso ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) já foi preparada. Conforme indicado no documento que autorizou o edital, publicado em julho, a publicação deverá acontecer até o mês de janeiro de 2024.

O cargo a ser ofertado é de Especialista em Regulação de Aviação Civil e exige nível superior. O salário inicial será de R$ 16.413,35 e ao final da carreira, a remuneração do servidor poderá chegar a a R$ 22.929,74, além do auxílio alimentação de R$ 658,00. O concurso ANAC será destinado ao provimento de 70 vagas.

Concurso FNDE

Está publicado o edital do concurso FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Ao todo, são 100 vagas para Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais, com salário inicial de até R$ 11.513,92.

Os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora, Cebraspe, entre os dias 18/9 e 6/10, mediante ao pagamento da taxa de R$ 80,00.

As provas estão marcadas para o dia 3/12.

Concurso Federais 2023 – INEP

Foi autorizada a realização de um novo concurso INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para o provimento de 50 vagas de Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais. Documento foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União do dia 16/6.

É importante destacar que após a publicação do edital, o prazo mínimo para a aplicação da prova objetiva será de dois meses. Para ingressar na carreira é necessário possuir o nível superior de formação.

Clique aqui e saiba mais!

Concurso CAPES

Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (30/6) a comissão do novo concurso CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

O grupo ficará responsável por cuidar dos trâmites e demais questões administrativas relacionadas à nova seleção.

Conforme indicado no documento, a comissão do concurso CAPES é formada pelos seguintes membros:

Presidente

Rodrigo Lamego de Teixeira Soares;

Membros

Adriano Mendes de Almeida;

Elba Jane Bastos Pereira;

Gabriella Parisi Taitson Queiroz;

Romulo Ferreira Barale;

Carla Simone da Silva Barros; e

Lucas Josijuan Abreu Bacurau.

Concurso TSE Unificado

O concurso TSE Unificado, do Tribunal Superior Eleitoral com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), está previsto para ser realizado no ano de 2023.

De acordo com informações da própria assessoria do TSE, uma comissão de planejamento será criada para discutir ações do concurso. Veja aqui!

O concurso TSE Unificado está cada dia mais próximo de acontecer! Você gostaria de ganhar uma material gratuito específico desse concurso? Clique no link e não fique de fora dessa oportunidade

Ainda não há definição da quantidade de vagas a serem oferecidas, mas vacâncias dos tribunais podem ser um bom indicativo para quantas podem ser contempladas no certame. Confira:

TSE – 29 cargos vagos (19 técnicos e 10 analistas);

TRE SP – 238 cargos vagos (159 técnicos e 59 analistas);

TRE GO – 18 cargos vagos (10 técnicos e 8 analistas);

TRE RJ – 27 cargos vagos (15 técnicos e 12 analistas);

TRE MT – 9 cargos vagos (5 técnicos e 4 analistas);

TRE PI – 8 cargos vagos (4 analistas e 4 técnicos);

TRE SC – 3 cargos vagos (1 analista e 2 técnicos);

TRE RN – 4 cargos vagos (2 analista e 2 técnicos);

TRE CE – 13 cargos vagos (10 técnicos e 3 analistas);

TRE SE – 1 cargo vago de técnico;

TRE RR – 4 cargos vagos de técnicos;

TRE RS – 6 cargos vagos (4 técnicos e 2 analistas);

TRE MA – 29 cargos vagos (19 técnicos e 10 analistas);

TRE PR – 14 cargos vagos (9 técnicos e 5 analistas);

TRE TO – 0 cargo vago;

TRE ES – 3 cargos vagos (2 técnicos e 1 analista)

Concurso Fiocruz

Um novo concurso Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) está autorizado e será realizado ainda em 2023!

O anúncio foi feito pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante entrevista coletiva concedida na última sexta-feira, 16 de junho. Na ocasião, foram autorizadas , ao todo, 4.436 vagas para concursos federais. Clique aqui para conferir como serão distribuídas as vagas!

Para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foram autorizadas 300 vagas, segmentadas entre os seguintes cargos:

Analista de Gestão em Saúde: 100 vagas;

Pesquisador em Saúde Pública: 100 vagas; e

Tecnologista em Saúde Pública: 100 vagas.

Concursos Federais 2023 – Concurso Anvisa

Um novo concurso Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) será realizado em breve, porém o quantitativo de vagas autorizadas tem gerado insatisfação entre as entidades representativas.

Trata-se de um manifesto de representantes da categoria enviado à ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, solicitando o acréscimo do número de vagas a serem ofertadas no próximo edital.

O pedido se justifica devido ao alto déficit no quadro de servidores da autarquia. De acordo com o documento enviado, a necessidade atual é de 1.146 novos servidores.

Vale lembrar que, de acordo com a Portaria que autorizou o certame, serão ofertadas apenas 50 vagas de nível superior para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária. O prazo máximo para a publicação do edital é janeiro de 2024.

Concursos Federais 2023 – Funai

A realização do novo concurso Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) é aguardada com expectativa pelos concurseiros e, de acordo com a comissão de planejamento do certame, as banca organizadoras interessadas já apresentaram suas propostas!

O Ofício encaminhado pela presidente da comissão do certame, Camilla Abuassi, à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças da Funai (CGOF), informa que já foi realizada a pesquisa de preços junto às bancas organizadoras interessadas e a melhor proposta já foi identificada.

Dessa forma, a comissão solicita o orçamento necessário e menciona, ainda, a urgência da contratação, que depende da liberação da CGOF para finalizar os procedimentos da contratação.

Ainda de acordo com o documento, a expectativa é que o certame registre mais de 150 mil candidatos inscritos.

Apesar de ainda não haver divulgação a respeito da banca escolhida, é importante destacar que, após a contrtação da organizadora, o próximo passo será a publicação do edital de abertura da seleção.

Concurso Ibama

Boa notícia! Nesta terça-feira, 15 de agosto, o governo federal autorizou a nomeação de mais 257 aprovados no concurso Ibama de 2021.

Conforme indicado no documento, as 257 nomeações se dividem entre os seguintes cargos:

Analista Administrativo: 24 aprovados;

Analista Ambiental: 100 aprovados; e

Técnico Ambiental: 133 aprovados.

A expectativa agora fica pela convocação dos aprovados no último concurso Ibama.

Concursos Federais 2023 INPI

Foi autorizada a realização de um novo concurso INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para o provimento de 120 vagas. Documento foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União do dia 16/6.

As 120 vagas se dividem entre os seguintes cargos de nível superior:

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial: 40 vagas;

Pesquisador em Propriedade Industrial: 40 vagas; e

Tecnologista em Propriedade Industrial: 40 vagas.

Conforme indicado na portaria que autorizou o novo concurso INPI, o edital deverá ser publicado em um prazo de 6 meses (até dezembro). Caso o certame não seja lançado até esse período, a portaria perderá seus efeitos e a disponibilidade orçamentária para o provimento de vagas ao INPI será cancelada.

Entenda tudo aqui!

INMETRO

Foi publicada a portaria que autorizou a realização de um novo concurso INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) para o provimento de 100 vagas!

As oportunidades se dividem entre os seguintes cargos de nível superior:

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade: 40 vagas; e

Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade: 60 vagas.

Conforme indicado na portaria, o prazo para a publicação do edital INMETRO será de até seis meses corridos a partir da publicação do documento no Diário Oficial da União, ou seja, até o mês de dezembro de 2023! O não lançamento do certame implicará:

Na perda dos efeitos desta Portaria; e

No cancelamento do atesto de disponibilidade orçamentária para a realização do concurso público.

Após a publicação do novo edital do concurso INMETRO, o prazo entre o lançamento do certame e a aplicação da prova objetiva será de, no mínimo, dois meses.

Clique aqui e entenda todos os detalhes!

ICMbio

Os candidatos aprovados no último concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) poderão, em breve, receber boas novidades.

Isso porque, em Ofício encaminhado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, à ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi solicitado o aproveitamento do cadastro reserva dos últimos certames realizados para recomposição dos quadros das autarquias ambientais, ICMBio e Ibama.

De acordo com o documento, há o interesse de que 160 aprovados no concurso ICMBio, homologado em 2022, sejam convocados para início imediato das atividades.

A medida se faz presente devida à urgência na reestruturação do órgão, bem como o reforço da força de trabalho, tendo em vista a necessidade de combate ao desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia.

Vale destacar que o concurso ICMBio tem prazo de vigência até 7 de junho de 2024. Entretanto, mesmo com o chamamento de todo cadastro reserva, a necessidade de recomposição no quadro de servidores da autarquia ainda não será suprida.

Saiba mais aqui!

Concurso MME

Nesta sexta-feira, 18 de agosto, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou, no Diário Oficial da União (DOU), a contratação do Cebraspe como banca organizadora do concurso do MME. O próximo passo é a publicação do edital pela banca, o que deverá acontecer em breve.

O documento foi assinado na última quarta-feira, 16 de agosto, e detalha a contratação da empresa como responsável por organizar a seleção, que irá ofertar 30 vagas de nível superior para o cargo de administrador. A expectativa do MME é que as provas aconteçam em novembro deste ano e as nomeações a partir de dezembro.

A remuneração inicial para os aprovados é no valor de R$ 6.255,61, além do auxílio alimentação de R$ 658.

MTE

O Direção Concursos obteve acesso ao pedido de novo concurso MTE (Ministério do Trabalho em Emprego). Órgão solicitou certame para 3.357 vagas.

Apesar do pedido das mais de 3 mil vagas, apenas 900 foram autorizadas para o cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho. Saiba mais AQUI!

Além das vagas para AFT, o ministério solicitou oportunidades para os seguintes cargos da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (CPST):

Nível médio

Agente Administrativo: 500 vagas;

Nível superior

Administrador: 200 vagas;

Analista em Tecnologia da Informação: 66 vagas;

Arquiteto: 4 vagas;

Arquivista: 10 vagas;

Bibliotecário: 2 vagas;

Contador: 58 vagas;

Economista: 40 vagas;

Engenheiro: 5 vagas;

Estatístico: 40 vagas;

Sociólogo: 4 vagas;

Psicólogo: 26 vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais: 100 vagas;

Técnico em Comunicação Social: 100 vagas; e

Analista Técnico de Políticas Sociais: 500 vagas.

A nota técnica que pede por um novo concurso MTE reforça que o órgão possui um papel fundamental para buscar a elevação do capital humano do país, além de garantir que as relações de trabalho sejam mais flexíveis, formais, modernas, justas e seguras.

Clique aqui e saiba todos os detalhes!

Concurso Caixa

Com a validade do último concurso Caixa (Caixa Econômica Federal) encerrada, a empresa pública já poderá realizar uma nova seleção!

Isso porque, conforme consta nas cláusulas de obrigatoriedades da Ação Civil Pública, de autoriza do Ministério Público, a Caixa se compromete a encerrar a vigência do concurso realizado em 2014 após a convocação de 800 aprovados. (Concursos Federais 2023)

Dessa forma, com a vigência do último edital encerrada, a expectativa é que um novo concurso Caixa seja autorizado e realizado em breve, tendo em vista o alto déficit de funcionários na empresa.

Vale destacar que, no início de 2023, a presidente da instituição, Rita Serrano, se mostrou ciente da necessidade de recomposição do quadro de funcionários.

TST

O edital para o Concurso TST (Tribunal Superior do Trabalho) pode sair a qualquer momento! O certame será organizado pela banca Cebraspe e ofertará oportunidades para nível superior.

Serão oportunidades para os seguintes cargos:

Técnico Judiciário – Apoio Especializado em Programação;

Analista Judiciário – Apoio Especializado em Engenharia Mecânica; e

Analista Judiciário – Apoio Especializado em Clínica Médica.

Concurso INSS

Um novo concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já foi solicitado e poderá ser realizado ainda em 2023, ofertando milhares de vagas de nível médio e superior em todo o país!

O documento solicita o provimento de 7.655 vagas de níveis médio e superior, a serem distribuídas da seguinte forma:

Técnico do Seguro Social: 5.819 vagas; e

Analista do Seguro Socia: 1.836 vagas.

Segundo consta na nota técnica, o novo pedido se justifica devido a necessidade de recomposição do quadro de pessoal, que mesmo após a realização do certame de 2022, ainda encontra-se em alto déficit de servidores.

Também é importante ressaltar que a convocação de 2.500 excedentes aprovados no último certame pode estar próxima de acontecer!

A informação foi repassada pelo CNTSS (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social) e SINDPREV (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social), após encontro com o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Concursos Federais 2023 – MIDR

Foi enviada uma solicitação de realização do concurso MIDR (Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional) para o provimento de 144 vagas!

O documento não informa qual cargo que será contemplado com essas vagas, só foi disponibilizado a justificativa, que se dá por conta da recomposição do quadro de pessoal. Ao longo dos anos o órgão sofreu com evasão dos servidores efetivos por posse em outro cargo, ou então por conta de aposentadorias.

Outro ponto citado no documento é a falta de novos concursos públicos, tendo em vista que o último certame foi realizado há mais de nove anos atrás, do extinto Ministério da Integração. Vale destacar que não foi informado qual cargo será ofertado em um possível certame do Ministério.

Concursos Federais 2023 – Mapa

Está formada a comissão do concurso MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária)! O novo edital foi autorizado para o provimento de 440 vagas de níveis médio e superior. Confira a distribuição das oportunidades:

Agente de Atividades Agropecuárias: 100 vagas;

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal: 100 vagas;

Auditor Fiscal Federal Agropecuário: 200 vagas;

Técnico de Laboratório: 40 vagas.

Além das 440 vagas indicadas acima, o documento no DOU também informa sobre as 80 vagas de Tecnologistas e Analistas em Ciência e Tecnologia que foram autorizadas para o MAPA, mas que serão destinadas ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Concurso IBGE

Está autorizada a realização de um novo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para servidores!

A autorização foi realizada pela ministra Esther Dweck, durante entrevista coletiva. Apesar do anúncio de autorização não detalhar quais serão os cargos contemplados no edital, a ministra Esther Dweck destacou que o certame ofertará 595 vagas de nível superior e 300 vagas para o nível médio.

Sobre isso, o presidente do IBGE, Cimar Azeredo, revelou as áreas de atuação de poderão ofertar vagas para os novos servidores. Trata-se de um Ofício encaminhado às ministras Esther Dweck e Simone Tebet, em agradecimento pela autorização do certame.

No Ofício, Cimar Azeredo destaca que serão abertas oportunidades para profissionais de diversas áreas, tais quais:

Estatísticos;

Demógrafos;

Economistas;

Sociólogos;

Geógrafos;

Profissionais de Tecnologia da Informação e Geoprocessamento; entre outros.

Concurso Incra

Está formada a comissão do concurso Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)! O grupo ficará responsável por cuidar dos trâmites e demais questões administrativas relacionadas à nova seleção.

Conforme indicado no documento, a comissão do concurso Incra é formada pelos seguintes membros:

Coordenador da comissão Carlos Augusto de Almeida

Membros Gilmar do Amaral Viviane Sgarzi Coimbra] Sandra Cristina D. S. Knupfer Marcelo Augusto V. Pires Sávio Silveira Feitosa Maria Mota Pires Ulysses F. Morbeck Macedo Francelo Valeriano Francisco da Chaga Lima Débora Mabel Nogueira Guimarães Vladimir Silva de Lima.



O concurso Incra ofertará 742 vagas. As oportunidades se dividem entre os seguintes cargos de nível superior:

Analista Administrativo: 137 vagas;

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 446 vagas; e

Engenheiro Agrônomo: 159 vagas.

Concurso DNIT

Foi autorizada a realização do concurso DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)! A expectativa é que o edital seja publicado ainda em 2023!

O anúncio foi feito pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante entrevista coletiva.

O concurso DNIT irá ofertar 100 vagas de nível superior, distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 50 vagas; e

Analista em Infraestrutura de Transportes: 50 vagas.

Como a legislação prevê o prazo máximo de 180 dias entre a autorização e a abertura do certame, espera-se que o edital seja publicado até dezembro de 2023.

Concurso Federais 2023 – MCTI

A diretoria do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), divulgou como será a divisão das vagas entre ampla concorrência e cotas no concurso MCTI.

Em agosto, o MCTI divulgou a quantidade de vagas e a separação por unidade. Ao INMA, foram destinadas 16 vagas para pesquisador; duas para tecnologista e oito para analista.

De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 12 de setembro, das 16 vagas de pesquisador destinadas para o órgão, três vagas (20%) será destinada a pessoas autodeclaradas negras e uma vaga (5%) a pessoas com alguma deficiência, conforme determina o Decreto Federal no 9.508/2018 e na Lei Federal no 12.990/2014, respectivamente.

Ainda segundo o documento do INMA, sobre as vagas de tecnologista, por serem somente duas, não recai a aplicação de reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras ou para pessoas com deficiência.

“As de analista serão preenchidas por meio de concurso público unificado, a ser organizado pelo MCTI”, explica o edital.

Concurso CADE

Foi solicitada a autorização para a realização de um novo concurso CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)!

A nota técnica solicita, ao todo, 42 vagas de nível superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Analista Técnico-Administrativo: 40 vagas;

Contador: 1 vaga; e

Economista: 1 vaga.

Um dos motivos para a realização do certame é de que existem 292 servidores em atividade, no entanto, apenas 34 servidores efetivos compõe o quadro próprio de pessoal do CADE.

Concurso TCU

Um novo edital poderá ser autorizado em breve! De acordo com o setor de Orçamento do órgão, realização de um novo certame está nos planos para ocorrer no ano de 2024.

Outra boa notícia envolve o chamamento de mais aprovados no último concurso. Isso porque a previsão é de que todos os aprovados no último edital, publicado em 2021, também sejam nomeados em breve.

Nesse sentido, vale recordar que o presidente do órgão, Bruno Dantas, confirmou que a publicação de um novo edital é o objetivo central de sua gestão, que vai até o fim de 2024.

Concursos Federais 2023 – Ministérios

Passadas as eleições que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente já anunciou a criação de, pelo menos, 10 ministérios (de 23 atuais para 33).

Algumas pastas serão inéditas como: Igualdade Social, Povos Originários e Pequenas e Médias Empresas. Já outras, serão desmembradas em dois ou até quatro ministérios, como deve acontecer com a Economia, por exemplo.

Além disso, outros ministérios estão previstos para retomarem suas atividades de maneira individual como o da Cultura e Igualdade Racial.

É importante ressaltar que todas essas composições podem precisar de servidores efetivos para darem seguimento/iniciar as atividades.

Concurso CNPq

Está publicado no Diário Oficial da quarta-feira (16/8) o extrato de dispensa de licitação que informa a contratação do Cebraspe como banca do novo concurso CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

O concurso CNPq será destinado ao provimento de 50 vagas para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia (carreira que exige o nível superior de formação).

Com a definição da banca, a expectativa fica agora volta para a produção e, posteriormente, a publicação do novo edital. É importante reforçar que, de acordo com a portaria que autorizou a seleção, as provas objetivas deverão respeitar um prazo mínimo de dois meses após o lançamento do certame.

Concurso INMET

A portaria que instituiu a comissão do concurso INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) foi publicada! O novo edital foi autorizado para o provimento de 80 vagas para cargos de nível superior. Veja:

Analista em Ciência e Tecnologia: 40 vagas; e

Tecnologista: 40 vagas.

É importante destacar que, conforme indicado na portaria que autorizou o concurso do INMET (divulgada em edição extra do DOU de 16/6), as vagas fazem parte do quadro de pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). No entanto, os aprovados serão alocados no INMET. Sendo assim, a comissão do concurso é a mesma da seleção de servidores do MAPA. (concursos Federais 2023)

Concurso Embrapa

Um novo concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) será realizado em 2024 para o preenchimento de 890 vagas! A confirmação foi dada pela presidente da empresa pública, Silvia Massruhá.

Em entrevista ao portal G1, Silvia Massruhá informou que as 890 oportunidades serão destinadas aos cargos de técnico, analista e pesquisador.

De acordo com a presidente da Embrapa, o concurso já recebeu o aval do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A projeção do ingresso dos 890 aprovados será distribuída entre os próximos quatro anos: 2024, 2025, 2026 e 2027.

Concurso Policia Federal

Atenção, concurseiros! Um novo concurso Polícia Federal pode estar cada dia mais próximo de ser realizado!

De acordo, o presidente Lula, a intenção é aumentar o quantitativo de policiais federais, através da realização de mais concursos públicos. A declaração foi dada durante o programa Conversa com o Presidente na terça-feira, 8 de agosto.

Vale lembrar que, recentemente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a respeito da realização de certames anuais para a recomposição do quadro de servidores.

Em junho de 2023, foi autorizada a convocação de 201 excedentes aprovados no último concurso Polícia Federal.