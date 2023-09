Após desfile em Rio Branco, Gladson viaja até Cruzeiro para participar do evento na cidade

Após participar do desfile de 7 de setembro em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira, o governador Gladson Cameli segue com destino a Cruzeiro do Sul, para participar do desfile cívico-militar, que acontece a partir das 17h, no Centro da cidade, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória.

A programação em Cruzeiro do Sul se iniciou às 08h da manhã, com o hasteamento das bandeiras dos pavilhões municipais, estaduais e nacionais, em seguida haverá a execução do hino nacional.

Já às 17h, será feita a execução do Hino da Independência do Brasil, seguido da revista das tropas, às 17h20min, com a presença do governador.

A partir das 18h tem início a abertura do desfile dos órgãos da segurança pública, a exemplo, a Polícia Militar, Exército Brasileiro, Bombeiro Militar e Marinha do Brasil.

No último bloco acontece o desfile cívico, com a participação de escolas municipais.