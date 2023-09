Confira os feriados que restam em 2023

Fim de ano vai chegando e o cansaço bate. Por isso, qualquer tipo de descanso é bem-vindo. Nesta semana que começa, há um dia para essa possibilidade: o 7 de Setembro, Independência do Brasil, na quinta-feira. Mas há mais quatro feriados nacionais até o fim de 2023.

Depois do 7 de Setembro, o brasileiro comemora em 12 de outubro o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. A data cai em uma quinta-feira. É seguido por 2 de novembro, Dia dos Finados, também em uma quinta.

Já o 15 de novembro, Proclamação da República, vem em uma quarta-feira. Por fim, o Natal, em 25 de dezembro, acontece em uma segunda-feira.

Nesse meio tempo, há alguns pontos facultativos e feriados locais. A véspera de Natal e do ano-novo, por exemplo, apesar de serem em um domingo, tem ponto facultativo a partir das 14h.

O Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, também é ponto facultativo (mas também cai em um sábado), assim como o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. E o Dia do Evangélico, no Distrito Federal, é feriado local – ou seja, não vale para servidores públicos federais.

Confira os feriados depois do 7 de Setembro:

12/10 (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28/10 (sábado) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

2/11 (quinta-feira) – Finados (feriado nacional)

15/11 (quarta-feira) – Proclamação da República (feriado nacional)

20/11 (segunda-feira) – Dia da Consciência Negra (ponto facultativo)

30/11 (quinta-feira) – Dia do Evangélico (feriado local no DF)

24/12 (domingo) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25/12 (segunda-feira) – Natal (feriado nacional)

31/12 (domingo) – Véspera do ano-novo (ponto facultativo após 14h)