Confira os rituais de setembro para atrair amor e dinheiro

O nono mês do ano está se iniciando. Como sempre falamos por aqui, um novo mês sempre representa uma nova oportunidade de limpar suas energias e focar na prosperidade, principalmente conforme o fim do ano vai se aproximando. Por isso, hoje trouxemos os rituais de Setembro para atrair amor e dinheiro. Vem conferir!

Rituais de Setembro

Soprar Canela

Antes de mais nada, a lista com rituais de Setembro precisa ser iniciada com o ritual mais poderoso e que pode ser feito todo dia 1 de cada mês. Para realizá-lo, você precisará apenas de canela em pó. Coloque um punhado na palma da sua mão direita e se dirija até a porta principal da sua casa. Repita as seguintes palavras: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar!”.

Após dizer essas palavras, mentalize a prosperidade, o amor e o dinheiro durante todo o mês de Setembro entrando na sua casa junto com o pó do ritual. Assopre a canela de fora para dentro e deixe-a no chão por pelo menos um dia completo. Passada as 24 horas, continue normalmente sua rotina.

Para melhorar o mês

Em primeiro lugar entre os rituais de Setembro está uma simpatia muito eficaz quando feita no começo do mês. Para iniciar, pegue um prato de louça branco e acenda uma vela vermelha em seu centro. Em seguida, espalhe uma quantidade significativa de mel em volta da vela e na borda do prato. Então, para atrair amor no nono mês do ano, coloque o ritual em um local seguro de sua casa, preferencialmente onde ninguém possa ver. Mantenha no mesmo lugar até que a vela queime por completo. Por fim, jogue os restos fora e volte a usar o prato como de costume.

Para chamar o amor

Durante o período da noite da primeira semana de Setembro, pegue um botão de rosa vermelha, tire os espinhos e despetale a flor. Agora, escreva o nome da pessoa desejada em cada uma das pétalas. Para finalizar o ritual de Setembro, descarte a simpatia em água corrente. Esse processo servirá para você fortalecer ou criar laços com a pessoa sonhada.