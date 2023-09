Confira quem são os treinadores mais bem pagos do Brasil; Abel lidera

Recém contratado para o Bahia, Rogério Ceni irá receber R$ 1 milhão por mês, se tornando o sétimo treinador mais bem pago do Campeonato Brasileiro.

Entre os técnicos mais bem pagos, Abel Ferreira, do Palmeiras, lidera a lista, com R$ 2,8 milhões por mês, seguidos de Jorge Sampaoli (Flamengo) e Bruno Lage (Botafogo), com R$ 2 milhões por mês.

Confira o ranking de técnicos mais bem pagos do Brasileirão em 2023:

Abel Ferreira (Palmeiras): R$ 2,8 milhões

Jorge Sampaoli (Flamengo): R$ 2 milhões

Bruno Lage (Botafogo): R$ 2 milhões

Fernando Diniz (Fluminense): R$ 1,3 milhão (R$ 800 mil no Fluminense e R$ 500 mil pela Seleção)

Dorival Junior (São Paulo): R$ 1,2 milhão

Renato Gaúcho (Grêmio): R$ 1,2 milhão

Rogério Ceni (Bahia): R$ 1 milhão

Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza): R$ 790 mil

Eduardo Coudet (Internacional): R$ 700 mil

Felipão (Atlético-MG): R$ 700 mil

Vanderlei Luxemburgo (Corinthians): R$ 600 mil

Ramón Díaz (Vasco): R$ 500 mil

Diego Aguirre (Santos): R$ 400 mil

Antônio Oliveira (Cuiabá): R$ 300 mil

Pedro Caixinha (Bragantino): R$ 290 mil

Fabián Bustos (América-MG): R$ 280 mil

Armando Evangelista (Goiás): R$ 200 mil

Zé Ricardo (Cruzeiro): R$ 180 mil

Wesley Carvalho (Athletico-PR): R$ 120 mil

Thiago Kosloski (Coritiba): R$ 100 mil