Confirmado: concurso AFT estará no edital Unificado; confira!

Em entrevista ao Canal Gov, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que o concurso AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho) estará no Concurso Nacional Unificado, a previsão é que o edital seja publicado até dezembro deste ano.

“Vamos fazer um concurso para 900 vagas de auditores do trabalho, que será realizado com o conjunto dos concursos [Unificados], no começo do ano”, explicou o ministro.

A previsão, segundo Luiz Marinho, é que o edital Unificado seja publicado entre novembro e dezembro deste ano.

“Isso quem irá comandar é o Ministério comandado pela Esther Dweck. No final do ano vai sair o edital com as várias vagas em várias áreas, inclusive, para auditor fiscal do trabalho”, disse.

O ministro ressaltou que pretende chamar todos os 900 aprovados o mais breve possível. “Nós estamos precisando, sim, melhorar a nossa prestação de serviços a sociedade em relação ao mercado de trabalho”, destacou.

Concurso Nacional Unificado: últimas notícias

De acordo com as primeiras previsões de datas do Concurso Nacional Unificado, divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), as provas seriam em fevereiro.

No entanto, em entrevista ao portal Metrópoles, o secretário de Gestão de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), José Celso Cardoso Jr, informou que as provas do concurso Nacional Unificado devem ser aplicadas em março de 2024.

Na última semana, por meio das redes sociais, o MGI informou que a previsão para aplicação das provas seria em 25 de fevereiro de 2024, 60 dias após a publicação do edital, prevista para dezembro de 2024.

No entanto, José Celso Cardoso Jr, explica que a Pasta está reavaliando a data.

“Por isso que a gente projetou uma primeira data, que seria final de fevereiro, mas agora a gente já está revendo isso, inclusive em função de sugestões que a gente está recebendo dos órgãos, da própria população, que têm dito, com razão, que 60 dias talvez seja um prazo muito curto para os candidatos estudarem e se prepararem”, disse ao Metrópoles.

“Muito provavelmente deve ser um pouquinho mais para frente, talvez meados ou fim de março”, completou o secretário.

Vale ressaltar, que as datas do cronograma (confira a seguir) apresentada na última semana são apenas indicativas de quando cada etapa irá acontecer. Com a nova previsão de prova, pode ser que o cronograma inicial seja alterado.

Panorama do concurso AFT

O concurso AFT irá ofertar 900 vagas para Auditor Fiscal do Trabalho, cargo que exige o nível superior de formação.

Em agosto, após a divulgação da planilha de concursos autorizados pelo Governo Federal, a previsão era que as nomeações acontecessem até dezembro. No entanto, com criação do Concurso Unificado e a adesão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ao edital, a data de convocação está em aberto.

Sugestão de etapas do concurso AFT

Recentemente, um membro da comissão sugeriu disciplinas e fases do certame. Der acordo com o autor, um programa mínimo seria essencial para o perfil desejado do aprovado no concurso AFT. O programa foi dividido em três fases:

Propodêutico (ensinamentos básicos) – voltados à noção do papel social da carreira

Técnico – voltado à rotina doo auditor; e

Normativo – voltados à aos procedimentos fiscais e administrativos para as polícias públicas com foco no atendimento ao trabalhador.

Qual será o salário inicial do aprovado no concurso AFT?

A remuneração inicial do aprovado no concurso AFT será de R$ 22.921,71. Além do valor indicado, o servidor ainda tem direito ao auxílio alimentação de R$ 658,00. Ao final da carreira, a remuneração poderá alcançar o valor de R$ 29.760,94.

Ao longo da carreira, o auditor ainda recebe o bônus de eficiência (a partir do segundo ano de carreira):

Primeiro ano: auditor não recebe o bônus;

Segundo ano: R$ 1.500,00;

Terceiro ano: R$ 2.250,00;

Quarto ano (após o estágio probatório): R$ 3.000.

Resumo concurso AFT

Situação: comissão formada

Fará parte do Concurso Nacional Unificado

Vagas: 900

Cargos: Auditor-Fiscal do Trabaho

Escolaridade: superior

Remuneração: iniciais de R$ 22.921,71

