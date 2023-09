Confronto entre facções deixa um morto e dois feridos na Baixada da Sobral em Rio Branco

Na noite desta quinta-feira (7), a região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, foi palco de um violento confronto entre criminosos, resultando em uma vítima fatal e dois feridos gravemente. Rafael Ferreira de Mesquita, de apenas 18 anos, perdeu a vida em meio à violência, enquanto Saulo de Lima, também com 18 anos, e um adolescente de 17 anos foram alvos de disparos.

Segundo informações da polícia, dois criminosos membros da facção criminosa, Bonde dos 13, invadiram o bairro Airton Sena que atualmente é comandado pelo Comando Vermelho, em uma motocicleta modelo JTA/Suzuki de cor azul, placa NAB-5F88, e de posse várias armas de fogo realizaram dois ataques.

O primeiro ataque ocorreu na rua Campo Verde, onde Saulo caminhava pela via pública e foi atingido por quatro disparos, dois no peito e um em cada braço. O jovem tombou no meio da rua, sendo prontamente socorrido por moradores da região.

Em seguida, os agressores se dirigiram à rua Beira Rio, ainda no bairro Airton Sena, onde encontraram Rafael e um adolescente conversando na via pública. Os criminosos desembarcaram da motocicleta e abriram fogo contra a dupla, que tentou fugir correndo para os fundos de uma residência. Infelizmente, Rafael foi atingido por múltiplos disparos no peito e perdeu a vida no local. O adolescente, por sua vez, sofreu cinco tiros, incluindo um no peito, um no braço, dois nas nádegas e um na perna direita. Após o ataque, os agressores abandonaram a moto e fugiram em direção ao Rio Acre.

Os assassinos conseguiram atravessar o Rio Acre com a ajuda de um barco, onde outros membros da facção criminosa aguardavam no bairro Taquari, fornecendo apoio.

Vizinhos prestaram auxílio ao adolescente de 17 anos, levando-o até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada. Devido à gravidade de seus ferimentos, ele precisou ser transferido para o pronto-socorro de Rio Branco em uma ambulância de suporte avançado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou três ambulâncias, incluindo uma de suporte básico e duas de suporte avançado, para prestar atendimento a Saulo. Com grande dificuldade, ele foi estabilizado e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado gravíssimo. O Samu confirmou a morte de Rafael no local.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) rapidamente isolou a área para permitir o trabalho da perícia criminal, enquanto o corpo de Rafael foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

As autoridades policiais, em busca dos responsáveis pelo ataque, realizaram patrulhamento na região, mas até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. A equipe de pronto emprego (EPE) da Polícia Civil coletou informações preliminares, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).