Congresso em Foco – Alan Rick está entre os senadores mais votados da Região Norte

O senador Alan Rick (União Brasil -Acre) foi o sexto mais votado na Região Norte entre os internautas no Prêmio Congresso em Foco 2023. Essa é a primeira vez que o público pôde indicar deputados e senadores regionalmente e o senador do Acre já apareceu entre os 10 melhores posicionados no ranking.

Com 2.048 votos, Alan Rick aparece logo atrás da senadora pelo Tocantins, Prof. Dorinha, também do União Brasil, que recebeu 2.436 votos. A votação ocorreu entre os dias 7 e 31 de agosto, mas só os 5 mais votados recebem a premiação.

Nenhum outro parlamentar acreano aparece entre os 10 mais votados. Nem na categoria “Melhores Senadores” e nem na categoria “Melhores Deputados”.