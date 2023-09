Conheça a Vizinhança Colaborativa, método de vigilância da Camerite

A Camerite, sistema que funciona por assinatura dos moradores e do comércio desembarcou em terras acreanas há menos de três meses mas já disse a que veio. A empresa é uma franquia de Joinville (SC) e criou uma rede de câmeras interligadas para a segurança de bairros, condomínios e até cidades. No Acre, empreendedores e moradores já aderiram às câmeras da Camerite.

Janderson Gondim possui uma loja de assistência técnica de celulares e outros dispositivos eletrônicos no Bairro Quinze, a JCELL, no segundo distrito de Rio Branco uniu forças com outros comerciantes do local para que toda a região que compreende mercearias, lanchonetes, barbearias e salões também estejam protegidas. A previsão é que as câmeras sejam instaladas até o final da próxima semana.

“A princípio iria aderir sozinho e pagar uma assinatura que no caso custaria R$149,90 mas o consultor de vendas externas da Camerite que veio até o meu estabelecimento me falou sobre a Vizinha Colaborativa e foi amor a primeira vista. Agora cada um irá pagar R$49,90. Estou apaixonado pela Camerite”, disse Janderson.

Como funciona a Vizinhança Colaborativa?

Um morador será responsável por disponibilizar o sinal de internet da sua residência. Será instalado uma câmera para você e posicionamos de modo que privilegie monitore duas ou mais casas da rua através de acesso compartilhado.

Através de uma mensalidade, serão distribuídos login e senha para que você e seus vizinhos tenham acesso às imagens ao vivo 24 horas 7 dias da semana de maneira fácil.