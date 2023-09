Conheça as 8 finalistas do concurso Garota Verão da Carnaubeira em Sena

No último sábado, dia 9, a Praça 25 de Setembro em Sena Madureira se transformou em um cenário de glamour e beleza com a realização da eliminatória da Garota Verão e Garota Camiseta Molhada. Uma entusiasmada multidão se reuniu para prestigiar as dezessete incríveis candidatas que competiram no tão aguardado concurso de beleza, que elege as musas do Festival da Carnaubeira.

Uma competente equipe de jurados foi convocada para a difícil tarefa de selecionar as oito finalistas, que agora terão a oportunidade de disputar os cobiçados títulos. A grande final está marcada para a tarde deste domingo, 10, na Praia do Amarilho, encerrando com chave de ouro o Festival.

Sob a elegante condução de Felipe Costa, as candidatas brilharam em trajes de gala e moda praia, demonstrando todo o seu charme e carisma. As recompensas para as vencedoras são impressionantes: a Garota Verão levará para casa um iPhone 14 Pro Max, enquanto a Garota Camiseta Molhada conquistará um prêmio em dinheiro no valor de 1 mil reais.

A iniciativa do concurso é do Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania, Daniel Herculano, e não apenas celebra a beleza das mulheres senamadureirenses, mas também agita e movimenta o centro histórico do município.

De acordo com Herculano, “O concurso é uma forma de valorizar e reconhecer a beleza e a personalidade das nossas jovens, promovendo também a cultura e o turismo em nossa cidade”.

Agora, a cidade aguarda ansiosamente a grande final, na expectativa de conhecer as vencedoras que representarão Sena Madureira com todo o seu brilho e encanto.