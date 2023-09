Conheça as finalistas do concurso Rainha e Princesa da ExpoSena Rural Show 2023

Aconteceu na noite desta terça-feira (5), no salão do Centro do Idoso, em Sena Madureira, a primeira seletiva do concurso da Rainha e Princesa da ExpoSena Rural Show, organizada pela Prefeitura de Sena Madureira. Ao todo, 14 candidatas desfilaram para os jurados e o público presente, sendo que somente 08 se classificaram para a grande final.

De acordo com a organização do evento, a final ocorrerá no próximo dia 16 e contará com jurados de Rio Branco.

Concorrerão ao título de Rainha e Princesa: Isabelly Vitória, Waleska Figueiredo, Átila Santos, Yasmin Evelyn, Alzira Monteiro, Ana Kássia de Oliveira, Laruama Melo e Renata.

A ExpoSena Rural Show terá início no dia 20 deste mês e se prolongará até o dia 24, véspera de aniversário de Sena Madureira.