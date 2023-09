Conheça o restaurante que começou na varanda de casa e se tornou referência no Juruá

Nascido há nove anos em Cruzeiro do Sul o Padoka, um dos restaurantes mais conhecidos da cidade, teve o início de sua história na varanda da casa de seus proprietários, Janety Oliveira e Micael Araújo.

O Padoka oferece um cardápio completo aos seus clientes, com pratos que vão desde o hambúrguer ao arroz, carreteiro. O restaurante está localizado na Avenida 25 de Agosto, das 18h às 23h, diariamente.

Janety conta que desde o início a história do restaurante é marcada pelo progresso e pela inovação.

“O Padoka começou pequenininho, na varanda da nossa casa, e a gente iniciou com hambúrguer, depois colocamos pizza, self service, e agora o buffet. Sempre estamos procurando agregar novas coisas, nos reinventar, para levar o melhor para o Cruzeirense e para todos que chegam no município”, revelou.

Janety, proprietária do estabelecimento, revela a que se dá o sucesso do Padoka. “O nosso sucesso é devido à dedicação e amor, amor em tudo que a gente faz”, conta.

Nesta sexta edição do Festival da Farinha o restaurante está presente durante todo o evento, levando ao público um buffet completo com self service, além de bebidas e um espaço confortável.