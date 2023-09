ContilNet, Atacadão do Celular e Sempre Bella sorteiam R$ 3 mil na Expoacre Juruá; SAIBA MAIS

O ContilNet Notícias, em parceria com o Atacadão do Celular e a Sempre Bella sortearão a bolada de R$ 3 mil na última noite de Expoacre Juruá durante a transmissão no domingo (3). O sorteio acontece na madrugada da segunda-feira (4) ao final da transmissão.

Você pode acompanhar a feira vivo pelo canal no Youtube do ContilNet e pelo canal 8.1 da TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, durante todas as noites de evento, trazendo todas as novidades e atrações da feira neste ano.

Para concorrer ao prêmio é bem simples, basta seguir perfis no Instagram do @contilnetnoticias, @atacadaodocelular.rb, @sansfilmes, @semprebellarb, @topmidiabr, @douglasricher, @samiragomees, @_andreinacio e @rebecaaguiarr.

Além disso, é necessário curtir a publicação oficial do sorteio, na página do ContilNet, e não pode esquecer de marcar uma pessoa nos comentários. Cada marcação é uma chance a mais de ganhar. Boa sorte!